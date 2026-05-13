17-Jähriger flüchtete vor Kontrolle mit gefälschtem Versicherungskennzeichen

Ein 17-Jähriger aus Linnich flüchtete vor einer Kontrolle mit einem selbstgebastelten Versicherungskennzeichen aus Papier. Die Polizei sucht nun dringend den Fahrer oder die Fahrerin des Wagens, der oder die stark abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden.

Eine filmreife Szene spielte sich am Dienstagmorgen (12.05.2026) in Düren ab. Gegen 09.15 Uhr wollten Polizisten und Polizistinnen einen E-Scooter-Fahrer auf der Bismarckstraße kontrollieren, da dieser eine rote Ampel missachtet hatte.

Doch der Fahrer dachte gar nicht daran anzuhalten. Stattdessen gab der Jugendliche Gas und flüchtete. Auf seiner wilden Flucht überquerte er die Fahrbahn trotz querenden Verkehrs, fuhr teilweise entgegen der Fahrtrichtung und zwang einen anderen Verkehrsteilnehmer zu einer Vollbremsung, um eine Kollision zu verhindern. Die Beamten und Beamtinnen konnten den Flüchtenden schließlich stellen.

Bei der Kontrolle kam heraus: Der Fahrer war ein 17-Jähriger aus Linnich. Und der Grund für seine riskante Flucht war schnell gefunden: An seinem E-Scooter war ein selbstgebasteltes Versicherungskennzeichen aus Papier angebracht, das er mit Klebeband befestigt hatte. Eine gültige Versicherung bestand nicht. Das gefälschte Kennzeichen wurde sichergestellt.

Den 17-Jährigen erwarten nun Strafverfahren unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Urkundenfälschung.sucht nun dringend den Fahrer oder die Fahrerin des Wagens, der oder die stark abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Diese Person und mögliche weitere Zeugen und Zeuginnen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden





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E-Scooter-Fahrer Rote Ampel Flüchtung Vor Kontrolle Gefärbtes Versicherungskennzeichen Strafverfahren

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