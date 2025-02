17-Jähriger nach Tankstellenüberfall in Schwabach festgenommen

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Schwabach am späten Montagabend hat die Kriminalpolizei einen 17-jährigen Tatverdächtigen identifiziert und festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Am späten Montagabend, 3. Februar 2025, wurde eine Tankstelle in Schwabach von einem zunächst unbekannten Mann überfallen. Die Kriminalpolizei Schwabach hat nun einen 17-jährigen Tatverdächtigen identifiziert, wie aus einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken hervorgeht. Gegen 22.30 Uhr betrat demnach ein maskierter Mann eine Tankstelle in der Katzwanger Straße. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Herausgabe von Bargeld.

Ohne Geld erbeutet zu haben, floh er anschließend in unbekannte Richtung. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, in die neben mehreren Streifen der Polizeiinspektionen Schwabach und Nürnberg-Süd auch ein Hubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei eingebunden war, führten nicht zur Ergreifung des Täters. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort durch. Am Folgetag hat das für Eigentumskriminalität zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Mit Unterstützung mehrerer Beamter des Einsatzzuges Schwabach sowie mit Diensthunden suchten die Ermittler den Bereich um den Tatort nach Beweismitteln ab und fanden hierbei das mutmaßliche Tatmesser sowie einen Teil der mutmaßlichen Tatbekleidung auf.Im Rahmen der umfassenden Ermittlungen, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth geführt wurden, befragten die Beamten zahlreiche Zeugen und werteten verschiedene Spuren aus. Hierbei geriet ein 17-jähriger Jugendlicher in den Fokus der Ermittlungen. Nachdem sich der Tatverdacht gegen ihn erhärtet hatte, erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen. Diesen vollzogen die Polizisten am 11. Februar 2025 (Dienstag) und stellten dabei Beweismittel sicher. Die Ermittlungen dauern unterdessen weiter an. Hierbei prüfen die Beamten auch Zusammenhänge zu ähnlich gelagerten Taten. Zur vollständigen Aufklärung des Geschehens wendet sich die Kriminalpolizei Schwabach erneut an die Bevölkerung und sucht neben Personen, die den Überfall beobachtet oder vor oder nach der Tat verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, weiterhin einen wichtigen Tatzeugen: Der Mann, der gegen 22.30 Uhr zwei Energy-Drinks in der Tankstelle gekauft hat und dessen rechter Arm zu dieser Zeit mit einem blauen Gips verbunden war, wird dringend gebeten, sich zu melden. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge ist er dem Tatverdächtigen im Bereich der Zapfsäulen kurz vor dem Überfall begegnet. Unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken rund um die Uhr Hinweise entgegen





Tankstellenüberfall Schwabach Kriminalpolizei Tatverdächtiger Ermittlungen

