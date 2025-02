17 Vereine der Regionalliga Nordost unterstützen Aufstiegsreform

Die Vereine der Regionalliga Nordost haben sich für eine Reform der derzeitigen Aufstiegsfrage in die 3. Liga ausgesprochen.

Regionalliga-Nordost-Vereine fordern Aufstiegsreform17 von 18 Vereinen der Staffel Nordost haben sich hinter einem Vorschlag für eine Reform des Aufstiegs in die 3. Liga gestellt. Sie sehen den direkten Aufstieg des Meisters als zwingend an und fordern eine viergleisige Regionalliga.

Regionalliga Nordost: Vereine setzen sich für Aufstieg und gerechtere Strukturen ein17 Vereine der Regionalliga Nordost schließen sich zusammen, um mit der „Aufstiegsreform 2025“ ihre Interessen durchzusetzen und den direkten Aufstieg des NOFV-Meisters in die 3. Liga zu ermöglichen. Ziel ist eine grundlegende Veränderung, die eine faire und integrative Wettbewerbsstruktur im gesamten deutschen Fußball schafft.

„Aufstiegsreform 2025“: Wie die Regionalliga-Meister alle aufsteigenBeim Aufstieg aus den Regionalligen fühlt sich der NOFV besonders benachteiligt. Die Clubs wollen nicht jammern, sondern machen Lösungsvorschläge.

FC Eilenburg verlässt den letzten Platz der Regionalliga NordostIm Duell zweier abstiegsgefährdeter Mannschaften hat sich der FC Eilenburg beim FSV Luckenwalde behauptet und damit den letzten Platz der Regionalliga Nordost verlassen.

