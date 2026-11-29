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Die Ukraine hat in dieser Woche mehr als 80 Prozent der russischen Angriffsdrohnen abgeschossen oder durch Störmaßnahmen außer Gefecht gesetzt. Das teilt der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte mit.

Russland setzte demnach im Zeitraum vom 22. bis 28. November mehr als 1.900 Angriffsdrohnen gegen die Ukraine ein. Die ukrainischen Streitkräfte schossen 1.600 davon ab oder neutralisierten sie durch Störmaßnahmen. Fünf von sechs Drohnen, die gegen die Ukraine eingesetzt wurden, hätten ihre Ziele nicht erreicht.

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Nach Angaben des Generalstabs sind die mit Strahltriebwerken ausgestatteten "Shahed"-Drohnen am schwierigsten abzufangen. Sie fliegen deutlich schneller als herkömmliche, propellergetriebene Modelle, und die russischen Streitkräfte setzen zunehmend auf diesen Typ. Hier lag die Quote laut Mitteilung bei 77 Prozent. Das russische Militär hat erneut die Tabakfabrik von British American Tobacco im ukrainischen Priluky in der Region Tschernihiw getroffen.