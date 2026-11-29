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Fast die Hälfte der Menschen in Polen ist für den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Russland. Das berichtet die polnische Zeitung "Rzeczpospolita", nachdem russische Raketen wiederholt den polnischen Luftraum verletzt haben.

Die Zeitung führte eine Umfrage unter der polnischen Bevölkerung durch, bei der 47,4 Prozent der Befragten angaben, dass Warschau die Beziehungen zu Moskau aufgrund der russischen Luftraumverletzungen beenden sollte. 26,8 Prozent der Befragten lehnten dies ab, während 25,8 Prozent keine Meinung dazu äußerten. Der Umfrage zufolge befürworten in Polen vor allem Menschen über 50 Jahre sowie Befragte mit höherem Einkommen einen Abbruch der diplomatischen Beziehungen.

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+++ 18:10 Generalstab: Mehr als 80 Prozent der russischen Angriffsdrohnen in dieser Woche abgeschossen +++ Die Ukraine hat in dieser Woche mehr als 80 Prozent der russischen Angriffsdrohnen abgeschossen oder durch Störmaßnahmen außer Gefecht gesetzt. Das teilt der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte mit. Russland setzte demnach im Zeitraum vom 22. bis 28. November mehr als 1.900 Angriffsdrohnen gegen die Ukraine ein.