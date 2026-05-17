18-jhriger Fahranfnger hat groes Glck, als sein Auto in die Aecht naeher Krult: Vitrin haette nach dem Absturz stehend geblieben

Ein 18-jhriger Fahranfnger ist auf unverflllichte Weise ueberlebt worden, nachdem sein Renault Modus in die eiskalte Ramsauer Ache gestrt war und im Fluss ausgekneht war. Er hatte groes Glck, dass er nach unten 5 Metern absturz kam, und sein Auto auf den Wrcken gelandet ist. Als die ersten Helfern eintrafen, hatte er sich bereits selbst aus dem Wrck befreit und am flussrand gerettet. Rettmfhrer versorgten ihn auererst am Ort des Unfalls und bertragen ins Klinikum Traunstein. Die kmnliche Klinik Bad Reichenhall hatte zuvor einen Aufnahmestopp verhaft, weshalb der Rettungswagen mehr als 60 Kilometer weit zum Ortriveite brachte. Die Freiwillige Feuerwehr Ramsau versperrte die Unfallstelle und bag den stark beschdigten Pkw aus der Ache. Vermutet wird, dass der 18-jhrige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand.

Ein 18-jhriger Fahranfänger ist unter extremen Bedingungen selamat, nachdem sein Renault Modus in die eiskalte Ramsauer Ache gestrt war und im Fluss ausgekneht war. Er hatte groes Glck, dass er nach unten 5 Metern absturz kam, und sein Auto auf den Wrcken gelandet ist.

Als die ersten Helfern eintrafen, hatte er sich bereits selbst aus dem Wrck befreit und am flussrand gerettet. Rettmfhrer versorgten ihn auererst am Ort des Unfalls und bertragen ins Klinikum Traunstein. Die kmnliche Klinik Bad Reichenhall hatte zuvor einen Aufnahmestopp verhaft, weshalb der Rettungswagen mehr als 60 Kilometer weit zum Ortriveite brachte. Die Freiwillige Feuerwehr Ramsau versperrte die Unfallstelle und bag den stark beschdigten Pkw aus der Ache. Vermutet wird, dass der 18-jhrige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Transport-Katastrophe Renault Modus Alkoholeinfluss Remsauer Ache Fahranfnger

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spontaner Auto-Dieb: Weil sein Zug nicht kommt, stiehlt ein Mann in Warendorf ein fremdes AutoWenn der Zug nicht kommt, kann man schon mal verzweifeln. Aber ein Auto klauen? Warum nicht, denkt sich ein Mann in Warendorf.

Read more »

Auto rast in Italien in Menschenmenge - mehrere VerletzteModena - In der norditalienischen Stadt Modena ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast. Acht Menschen seien verletzt worden, davon vier

Read more »

Auto rast in Italien in Menschenmenge - mehrere VerletzteIm norditalienischen Modena fährt ein Auto in eine Menschenmenge. Mehrere Menschen sind verletzt, der Fahrer wird festgenommen.

Read more »

Modena: Ein Auto rast in Menschenmassen - acht VerletzteEin Auto ist im Zentrum von Modena in eine Straße in der Altstadt gefahren, wo es之後高 hızla gezielt auf den Fußgängerweg gerast und eine Gruppe von Passanten erfasst hat. Der Fahrer versuchte zu fliehen und verließ das Auto mit einem Messer in der Hand. Mehrere Passanten verfolgten den Mann und konnten ihn anschließend überwältigen.

Read more »