18 Republikaner trotzen Trump: USA verabschieden neues Ukraine-Hilfspaket mit harten Sanktionen

18 republikanische Abgeordnete stimmten mit den Demokraten für ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine, das scharfe Sanktionen gegen Russland vorsieht. Gleichzeitig ziehen die USA ihre militärische Präsenz in Europa zurück, aus Furcht vor russischer Eskalation und wegen erschöpfter Waffenvorräte.

In einer bemerkenswerten Abkehr von der Parteilinie haben sich 18 republikanische Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus ihrer eigenen Führung und Präsident Donald Trump widersetzt, um ein umfangreiches Hilfspaket für die Ukraine zu verabschieden.

Das Gesetz, das am Donnerstag mit 226 zu 195 Stimmen angenommen wurde, sieht nicht nur milliardenschwere Militärhilfen für das von Russland angegriffene Land vor, sondern auch verschärfte Sanktionen gegen Moskau. Es ist die erste große pro-ukrainische Maßnahme in Trumps zweiter Amtszeit und sendet ein starkes Signal der transatlantischen Solidarität, obwohl das Weiße Haus mit einem Veto droht.

Die Abstimmung zeigt tiefe Risse innerhalb der republikanischen Partei, während der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, die Fraktion geschlossen gegen das Paket aufgebracht hatte. Das Gesetzespaket umfasst strenge Sanktionen gegen russische Führungskräfte und Institutionen, darunter führende Banken sowie Öl- und Bergbauunternehmen. Hinzu kommen 500-prozentige Zölle auf alle aus Russland in die USA importierten Waren und ein Einfuhrverbot für russisches Rohöl. Die Ukraine erhält zudem die Genehmigung für Waffenkäufe in Höhe von acht Milliarden US-Dollar sowie die Verlängerung von Militär-Mietverträgen.

Die Symbolwirkung dieser Maßnahme ist gewaltig, da sie die Rückkehr zu einer entschlossenen Unterstützung der Ukraine signalisiert, nachdem die Trump-Administration sich zuvor von dieser Position entfernt hatte. Der Senat muss dem Gesetz noch zustimmen, bevor es Trump zur Unterschrift vorgelegt wird. Ein Veto des Präsidenten wäre möglich, aber die knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus zeigt, dass selbst in Trumps eigener Partei die Ablehnung der russischen Aggression wächst.

Parallel zu dieser Entwicklung zeichnet sich jedoch ein besorgniserregender Trend ab: Die USA ziehen sich militärisch aus Europa zurück. Laut Berichten des Portals Politico hat das Pentagon Pläne zur Stationierung von Tomahawk-Marschflugkörpern in Deutschland aufgegeben. Der Grund ist die Befürchtung, Russland könnte dies als Eskalation auffassen. Tomahawk-Raketen sind hochpräzise Waffen zur Bekämpfung strategischer Ziele im gegnerischen Hinterland.

Die Entscheidung ist Teil eines umfassenderen Rückzugs der USA aus der NATO, der auch die Absage der Entsendung Tausender Soldaten nach Deutschland umfasst. Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte dem Kongress, dass die USA durch die intensiven Kämpfe im Iran-Krieg riesige Mengen an Munition verbraucht haben, darunter Tausende von Tomahawk- und Patriot-Raketen. Es werde Monate und Jahre dauern, diese Bestände wieder aufzufüllen. Die Kombination aus innenpolitischen Machtkämpfen und militärischer Überdehnung stellt die Zukunft des transatlantischen Bündnisses vor ungeahnte Herausforderungen





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