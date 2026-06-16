18. Straits Forum in Xiamen: Ausweitung des zwischenmenschlichen Austauschs und Vertiefung der integrierten Entwicklung

Das 18. Straits Forum fand am 13. Juni in Xiamen in der ostchinesischen Provinz Fujian statt. Das diesjährige Forum vereint vier zentrale Themenfelder: Bürgeraustausch, Jugendaustausch, kultureller Austausch sowie wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die Veranstaltung zeichnet sich durch vier besondere Schwerpunkte aus: Vertiefung des Austauschs auf gesellschaftlicher Ebene, Verbesserung des Wohlergehens der Menschen, Förderung des Austauschs und gegenseitigen Verständnisses unter jungen Menschen und umfassende Beteiligung der taiwanesischen Landsleute.

XIAMEN, China, 16. Juni 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das 18. Straits Forum fand am Vormittag des 13. Juni in Xiamen in der ostchinesischen Provinz Fujian statt.

Unter dem Motto 'Ausweitung des zwischenmenschlichen Austauschs und Vertiefung der integrierten Entwicklung' vereint das diesjährige Forum vier zentrale Themenfelder: Bürgeraustausch, Jugendaustausch, kultureller Austausch sowie wirtschaftliche Zusammenarbeit. Insgesamt 58 begleitende Veranstaltungen tragen dazu bei, eine Brücke für Begegnungen zwischen den Menschen beider Seiten der Taiwanstraße zu schlagen. Die diesjährige Veranstaltung zeichnet sich durch vier besondere Schwerpunkte aus: Zum einen wird der Austausch auf gesellschaftlicher Ebene auf beiden Seiten der Taiwanstraße weiter vertieft.

Als bürgernahes, offenes und breit zugängliches Forum stellt es die praktischen Bedürfnisse der Menschen in ihrem alltäglichen Miteinander in den Mittelpunkt. Dazu werden zahlreiche Veranstaltungsreihen zu Themen des gesellschaftlichen Lebens organisiert, darunter Gemeinwesenarbeit, gemeinnützige Initiativen, berufliche Entwicklung sowie Bildung. Zweitens soll das Wohlergehen der Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstraße weiter verbessert werden. Die zuständigen Behörden werden direkt vor Ort eine Reihe neuer politischer Maßnahmen und Initiativen vorstellen, die speziell den Landsleuten aus Taiwan zugutekommen.

Drittens fördert das Forum den Austausch und das gegenseitige Verständnis unter jungen Menschen beider Seiten. Das Programm umfasst sorgfältig geplante Highlights wie das 'Jugendforum über die Taiwanstraße hinweg' und 'das Neue-Medien-Jugendforum über die Taiwanstraße hinweg'.

Darüber hinaus wurden für die diesjährige Ausgabe neue Veranstaltungsformate eingeführt, darunter das Bildungsforum über die Taiwanstraße hinweg, die Konferenz zum Austausch junger Menschen in Wissenschaft und Bildung sowie der E-Commerce-Jugendwettbewerb für Produkte aus Fujian über die Taiwanstraße hinweg. Diese Initiativen sollen jungen Menschen aus Taiwan dabei helfen, die Chancen der digitalen Wirtschaft besser zu nutzen. Viertens werden taiwanesische Landsleute eingeladen, sich noch umfassender und intensiver am Forum zu beteiligen.

Zu diesem Zweck wurden die Beteiligungsmöglichkeiten erweitert, die Formen der Mitwirkung vielfältiger gestaltet und der aktiven Teilnahme eine ganz neue Bedeutung gegeben. Der Anteil erstmaliger Besucher sowie junger Teilnehmer aus Taiwan steigt kontinuierlich. Immer mehr Taiwanesen reisen auf das Festland, um die Provinz Fujian - die Heimat ihrer Vorfahren - näher kennenzulernen. Gleichzeitig bricht das diesjährige Forum mit traditionellen Teilnahmemodellen: Die Gäste aus Taiwan sind keine bloßen Beobachter mehr, sondern nehmen aktiv und umfassend an allen Programmpunkten teil.

So werden Veranstaltungsteilnehmer echte Mitgestalter der integrierten Entwicklung beiderseits der Taiwanstraße. Seit seinem Start im Jahr 2009 vertritt das Straits Forum - die größte Plattform für den zwischenmenschlichen Austausch über die Taiwanstraße hinweg, die die meisten teilnehmenden Organisationen, den größten Umfang und die größte Reichweite in sich vereint - stets die Philosophie: 'Die Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstraße sind eine große Familie'.

Im Laufe der Jahre fanden mehr als 830 Veranstaltungen statt, die über 370.000 Teilnehmer von beiden Seiten anzogen, darunter etwa 140.000 taiwanesische Bürger. Als bürgernahe Initiative, die Herzen verbindet, hat sich das Forum zu einer unverzichtbaren Plattform entwickelt, um das gegenseitige Verständnis zu vertiefen und freundschaftliche Beziehungen nachhaltig zu stärken





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