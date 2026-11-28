Schaukel, Spielhaus, Kunstrasen: Darunter lief in Spanien eine riesige Cannabis-Anlage. Die Guardia Civil nahm fünf Menschen fest. Der Strom-Trick der Bande flog ebenfalls auf.

Schaukel, Spielhaus, Kunstrasen: Darunter wurde eine riesige Cannabis-Anlage entdeckt. Die spanische Polizei nahm fünf Menschen fest. Die Guardia Civil hat in Las Gabias bei Granada im Süden Spaniens eine riesige Cannabis-Plantage ausgehoben.

Sie war vollständig unter einem Kinder-Spielplatz auf dem Grundstück eines Wohnhauses versteckt. Fünf Menschen wurden festgenommen, einer von ihnen sitzt schon in Untersuchungshaft. Gegen drei weitere wird ermittelt. Die unterirdische Anlage war 180 Quadratmeter groß, dort wuchsen 1954 Pflanzen.

Advertisement

Advertisement

Nach Angaben der Guardia Civil ist es die bislang größte und technisch aufwendigste unterirdische Cannabis-Plantage, die in der Provinz Granada entdeckt wurde. Der Zugang war clever getarnt. Auf einer Fläche mit Kunstrasen standen Schaukel, Spielhaus und Matte, der Rest war mit dekorativen weißen Steinen bedeckt. Darunter versteckte sich ein großes, hydraulisch betriebenes Tor.