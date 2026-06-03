1860 München bekommt Lizenz für 3. Liga nicht erteilt

Der Drittligist 1860 München bekommt die Lizenz für die 3. Liga nicht erteilt. Der Investor Hasan Ismaik zahlt nicht, obwohl er am 21. Mai das benötigte Darlehen kurzfristig und völlig überraschend gekündigt hatte.

Die Rettung in letzter Minute ist gescheitert. Drittligist 1860 München bekommt die Lizenz für die 3. Liga nicht erteilt. Der Investor Hasan Ismaik zahlt nicht, obwohl er am 21.

Mai das benötigte Darlehen kurzfristig und völlig überraschend gekündigt hatte. Die Löwen müssen runter in die Regionalliga. Wie schon 2017. Der Traditionsverein steht vor einem Scherbenhaufen.

Vor einer Woche berichtete BILD exklusiv über die dramatische Lage der Löwen. Seither wurde fieberhaft nach einer Lösung gesucht. Von Dienstag auf Mittwoch diskutierten und stritten die Anwälte auf beiden Seiten remote bis morgens um drei Uhr. Bis Mittwoch, 14.30 Uhr, wurden rund 150 E-Mails hin- und hergeschickt.

Auf beiden Seiten waren nach BILD-Informationen auch Insolvenzrechtsexperten vor Ort. Manfred Paula, Geschäftsführer der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA: 'Ich bedauere die Nichteinhaltung der Finanzierungszusage durch den Gesellschafter HAM International. Bis zuletzt war ich fest davon überzeugt, dass eine Lösung im Interesse der Profifußball-Gesellschaft gefunden werden kann. Dieser Wunsch hat sich leider nicht erfüllt.

Wir werden nun all unsere Energie darauf verwenden, einen schlagkräftigen Kader für die kommende Saison in der Regionalliga Bayern aufzustellen.

' Foto: picture alliance/Wagner. Am Ende steht fest: Die einst so stolzen Löwen sind wieder im Amateurbereich gelandet. Und jetzt geht das Zittern weiter. Denn noch ist überhaupt nicht klar, ob Ismaik das benötigte Geld für die Regionalliga (rund 1 Million) bereitstellt.

Bleibt auch das aus, droht die Insolvenz. Was erwartet die Löwen nun? Statt Düsseldorf, Saarbrücken oder Rostock geht es über die Dörfer in Bayern (Buchbach, Vilzing, Aubstadt). Wenigstens gibt's wieder ein Derby - allerdings nur gegen den FC Bayern II.

Größte Hoffnung des Vereins: Dass endlich ein Käufer für die Anteile von Ismaik gefunden wird. Seit rund einem Jahr versucht er, seine 60 Prozent (49 davon stimmberechtigt) loszuwerden - bisher sind alle Verhandlungen geplatzt. Im Juli 2025 war man bereits beim Notar, doch im Nachgang zahlte der Geschäftsmann aus der Schweiz nicht. Zuletzt lag der Preis bei rund 20 Millionen Euro.

Diese Summe wird in der 4. Liga nicht mehr zu halten sein. Auch Ex-Nationalspieler und bekennender Löwen-Fan Thomas Hitzlsperger (44) bekundete zuletzt im BR Interesse, stellte aber fest: 'Dass es bei Sechzig, so wie sie aktuell dastehen, nicht auf allen Ebenen ein Miteinander ist, dass es sehr, sehr kompliziert ist. Das Interesse ist da, das muss aber auch insgesamt passen, momentan ruht es erstmal. Schauen wir, wie es weitergeht.





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