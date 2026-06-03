1860 München: Entscheidung am Mittwoch über Finanzkrise

Der TSV 1860 München muss um den Verbleib im Profifußball zittern, wenn er keine Lizenz für die 3. Liga bekommt. Der Verein muss seine Liquidität beim DFB nachweisen und 2,7 Millionen Euro auftreiben.

Am Mittwoch wird sich entscheiden, wie die Finanzkrise bei 1860 München ausgeht. Der Verein muss um den Verbleib im Profifußball zittern. Wenn er keine Lizenz für die 3.

Liga bekommt, droht der Zwangsabschied in die Regionalliga. Der Traditionsverein muss seine Liquidität beim DFB nachweisen und 2,7 Millionen Euro auftreiben. Millioneninvestor Hasan Ismaik weigert sich, das Finanzloch zu schließen. Der Klub geht bereits rechtlich dagegen vor.

Der bestplatzierte Absteiger würde den Platz der Münchner einnehmen, falls 1860 München in die Regionalliga abstiegt. Der FC Erzgebirge Aue könnte den Platz in der 3. Liga einnehmen, da sie als Tabellenachtzehnter hinter dem TSV Havelse das nächste berechtigte Team sind. Investor Hasan Ismaik gibt ein verhalten positives Update, nachdem 1860 München weiterhin um die Lizenz bangen muss.

Der TSV 1860 München lädt zur Eröffnung eines neuen Fan-Shops am Münchner Flughafen ein, der von einer Merchandising-Firma betrieben wird, an der Hasan Ismaik alle Anteile besitzt. Der neue Laden wird direkt neben dem McDonald's eröffnet





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