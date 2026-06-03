1860 München erhält keine Lizenz für die 3. Liga

Der Verein konnte die benötigten 2,7 Millionen Euro nicht auftreiben und erhält deswegen keine Lizenz für die kommende Drittligaspielzeit. Der Zwangsabstieg bedeutet, dass sich der Verein in der Planung für die nächste Saison komplett neu aufstellen muss.

Nachdem die Frist für 1860 München abgelaufen ist, konnte der Verein die benötigten 2,7 Millionen Euro nicht auftreiben und erhält deswegen keine Lizenz für die kommende Drittligaspielzeit.

Der Zwangsabstieg bedeutet, dass sich der Verein in der Planung für die nächste Saison komplett neu aufstellen muss. In der 3. Liga müssen alle Vereine im Zulassungsverfahren für die nächste Saison nachweisen, dass sie finanziell die komplette Saison stemmen können. Der Verein schrieb auf seiner Seite, dass einzelne der damit verbundenen Forderungen aus grundlegenden juristischen und wirtschaftlichen Gründen für den TSV München von 1860 e.

V. nicht als zustimmungsfähig angesehen werden konnten. Geschäftsführer Manfred Paula erklärte, dass er die Nichteinhaltung der Finanzierungszusage durch den Gesellschafter HAM International bedauere. Auch Gernot Mang, Präsident des Muttervereins TSV München von 1860 e. V., zeigte sich enttäuscht und erklärte, dass die Geschäftsführung und die Vertreter des Muttervereins auf die Einhaltung der getroffenen Zusage vertraut haben.

Die Geschäftsführung der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA arbeitet laut eigener Aussage derzeit eng mit Sachverständigen und Beratern aus den Bereichen Insolvenzrecht zusammen. Ziel sei es, den Geschäftsbetrieb unter Wahrung der Rechte und Interessen der Gesellschaft geordnet aufrechtzuerhalten und gemeinsam mit unseren Sponsoringpartnern eine tragfähige Perspektive für die Zukunft zu entwickeln.

Durch den Abstieg aus dem Profifußball ist in der kommenden Saison nicht mehr der DFB oder die DFL, sondern der Bayerische Fußball-Verband (BFV) für die Einteilung der Löwen zuständig. Jürgen Igelspacher, Geschäftsführer des BFV, hat gegenüber 'BR24' bestätigt, dass 1860 München im nächsten Jahr in der Regionalliga Bayern antreten werde. Vermutlich wird die Liga daher von derzeit 18 auf künftig 20 Mannschaften aufgestockt. Der Verband sei allerdings vor Bekanntwerden des Zwangsabstiegs nicht von den Sechzigern informiert worden.

Laut der 'Bild' besitzen nur acht Spieler einen Vertrag für die Regionalliga - der Großteil des Kaders kann hingegen ablösefrei gehen. Trainer Markus Kauczinski wird demnach wohl auch nicht zu halten sein. Durch den Lizenz-Entzug rückt 1860 München an das Ende der diesjährigen 3. Liga-Tabelle.

Laut Paragraph 55a Ziffer 3 der DFB-Spielordnung vermindert sich dadurch die Anzahl der aus sportlichen Gründen abgestiegenen Klubs. Nutznießer ist damit der TSV Havelse, welcher das Recht erhält, auch im nächsten Jahr in der dritten Liga zu bleiben. Im Vorfeld hatte es Spekulationen darüber gegeben, ob der Verein freiwillig auf dieses Recht verzichten würde. Jetzt hat der Klub allerdings bekanntgegeben, auch im nächsten Jahr in der dritthöchsten deutschen Spielklasse antreten zu wollen





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