1860 München feiert klaren Heimsieg zum Jahresabschluss
1860 München geht mit einem guten Gefühl in eine mehr als zweimonatige Winterpause. Gegen Schweinfurt machen die 'Löwen' früh alles klar.
1860 München geht mit einem guten Gefühl in eine mehr als zweimonatige Winterpause. Gegen Schweinfurt machen die "Löwen" früh alles klar. München - Der TSV 1860 München hat sich mit einem klaren Heimsieg in die lange Winterpause verabschiedet.
Die "Löwen" schlugen den 1. FC Schweinfurt am ersten Spieltag der Rückrunde mit 4:2 und festigten den zweiten Tabellenplatz der Fußball-Regionalliga Bayern. Für die Sechziger steht nun eine lange spielfreie Zeit an, ehe es Mitte Februar weitergeht. Vor 15.000 Zuschauern im Grünwalder Stadion sorgten die Gastgeber schon in einer famosen Anfangsphase für klare Verhältnisse.
Cristian Leone , Felix Weber und Michael Eberwein per Foulelfmeter trafen in der ersten Viertelstunde.
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