1860 München: Ismaik plädiert für Neustart in niedrigerer Liga

Investor Hasan Ismaik hat sich zu den aktuellen Problemen bei 1860 München geäußert und einen Neustart in einer niedrigeren Liga angedeutet. Dabei betont er, den Verein in den vergangenen 15 Jahren mit knapp 80 Millionen Euro unterstützt zu haben. Ismaik fordert eine grundlegende Neuaufstellung mit modernen Managementstandards, Finanzkontrollsystemen und mehr Transparenz, um den Verein zu sichern und eine Insolvenz abzuwenden.

Bei 1860 München herrscht derzeit Chaos. Investor Hasan Ismaik hat sich via Social Media zu Wort gemeldet und einen Neustart in einer niedrigeren Liga angedeutet.

Ismaik betont, den Verein in den vergangenen 15 Jahren mit knapp 80 Millionen Euro unterstützt zu haben, jedoch seien die sportlichen und wirtschaftlichen Ergebnisse hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Verantwortung dafür sieht er bei allen beteiligten Parteien. Ismaik fordert eine grundlegende Neuaufstellung mit modernen Managementstandards, Finanzkontrollsystemen und mehr Transparenz, um den Verein zu sichern und eine Insolvenz abzuwenden.

Dabei plädiert er dafür, das Problem nicht länger von Saison zu Saison durch neue Kredite zu vertagen und notfalls einen Schritt zurückzugehen, um den Verein solide neu aufzubauen. Zuvor hatte die 'Bild' berichtet, dass ein Finanzloch in Höhe von 2,7 Millionen Euro klafft, das die 'Löwen' bis zum 3. Juni stopfen müssen, sonst würde der Traditionsklub keine Lizenz für die kommende Drittliga-Spielzeit erhalten. Das Präsidium der 'Sechziger' zeigte sich jedoch zuversichtlich, den Liquiditätsnachweis rechtzeitig zu erbringen und bat um Geduld.

Inhaltsmäßig gibt es zwischen Verein und Investor offenbar große Differenzen. Ismaik fordert unter anderem, dass die Löwen auf das Vorkaufsrecht verzichten, das beim Einstieg 2011 vereinbart wurde. Ismaik stellte jedoch klar, dass dies nicht der Wahrheit entsprechen würde. In einem weiteren Post auf Instagram legte Ismaik nach und schrieb, dass der Verein nicht nur an einer finanziellen Krise leidet, sondern an einer Krise der Struktur, der Vision und der Stabilität.

Er deutet an, einen Neustart zu favorisieren und betont, dass große Vereine daran gemessen werden, ob sie wieder aufstehen können, wenn sie fallen





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