1860 München: Ismaik warnt vor Insolvenz und plädiert für Neuaufstellung

Investor Hasan Ismaik hat sich zu Wort gemeldet und eine erschreckende Botschaft durchblicken lassen. Er fordert eine grundlegende Neuaufstellung des Vereins, um die Zukunft von 1860 München zu sichern. Gleichzeitig hat das Präsidium des TSV 1860 München in einem Statement Stellung bezogen und sich zuversichtlich gezeigt, den Liquiditätsnachweis gegenüber dem DFB rechtzeitig erbringen zu können.

Die Situation beim TSV 1860 München ist derzeit äußerst angespannt. Nun hat sich der Investor Hasan Ismaik persönlich zu Wort gemeldet und eine erschreckende Botschaft durchblicken lassen.

In einem ausführlichen Statement auf 'X' betonte er, den Verein in den vergangenen 15 Jahren mit knapp 80 Millionen Euro unterstützt zu haben. Gleichzeitig räumte er jedoch ein, dass die sportlichen und wirtschaftlichen Ergebnisse hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Die Verantwortung dafür sieht er bei allen beteiligten Parteien. Ismaik erklärte, dass wichtige vertragliche Verpflichtungen seitens des Vereins nicht eingehalten worden seien.

Er fordert eine grundlegende Neuaufstellung mit modernen Managementstandards, Finanzkontrollsystemen und mehr Transparenz, um die Zukunft des Vereins zu sichern und eine Insolvenz abzuwenden. Beide Alternativen sind jedoch an strikte finanzielle Disziplin geknüpft und warten noch auf die Zustimmung des Vereins. Besonders aufhorchen lässt ein Satz in Ismaiks Statement: Der Investor plädiert dafür, das Problem nicht länger von Saison zu Saison durch neue Kredite zu vertagen.

Notfalls müsse man einen Schritt zurückgehen, um den Verein solide neu aufzubauen - die aktuelle Ligazugehörigkeit sei dabei zweitrangig. Zuvor hatte die 'Bild' berichtet, dass ein Finanzloch in Höhe von 2,7 Millionen Euro klafft, das die 'Löwen' bis zum 3. Juni stopfen müssen, sonst würde der Traditionsklub offenbar keine Lizenz für die kommende Drittliga-Spielzeit erhalten.

Daraufhin bezog das Präsidium der 'Sechziger' in der 'AZ' in einem Statement Stellung und zeigte sich zuversichtlich, den Liquiditätsnachweis gegenüber dem DFB rechtzeitig erbringen zu können. Gleichzeitig bat der Klub seine Fans um Geduld und betonte, alle erforderlichen und angemessenen Maßnahmen zu ergreifen, um die Rechtsposition des Muttervereins und seiner Mitglieder zu wahren und den Spielbetrieb zu sichern





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