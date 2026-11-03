1860 München: Löwen wollen in Eltersdorf Druck auf Tabellenführer Memmingen ausüben

TSV 1860 München sucht den nächsten Sieg in der Regionalliga. Nach dem Erfolg gegen Buchbach tritt die Mannschaft am 18. Spieltag bei Eltersdorf an, um die Spitzengruppe zu festigen.

Der TSV 1860 München möchte seine positive Entwicklung in der Regionalliga Bayern weiterführen und den direkten Druck auf Tabellenführer Memmingen aufrechterhalten. Nach einem erfolgreichen Heimsieg im Topspiel gegen den TSV Buchbach steht die Aufgabe an, diese Leistung auch bei der Auswärtsfahrt fortzusetzen. Die Löwen haben sich nach einem holprigen Saisonstart in der Spitzengruppe etabliert und kämpfen weiterhin hart um den Aufstieg.

Aktuelle Tabelle und Form der Löwen

Mit einer Bilanz aus acht Siegen, sechs Unentschieden und zwei Niederlagen bleiben die "Löwen" weiterhin auf Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Aktuell belegen die Münchner Platz zwei in der Tabelle, was den Status als einer der stärksten Konkurrenten um die Meisterschaft unterstreicht. Der letzte Erfolg beim 4:3-Auswärtssieg beim TSV Buchbach war ein wichtiger Punktgewinn gegen einen direkten Konkurrenten im Rennen um die Top-Platzierungen.

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Begegnung in Eltersdorf

Am 18. Spieltag treten die Sechziger auswärts beim SC Eltersdorf an. Die Gastgeber liegen aktuell mit 18 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Für den TSV 1860 München ist dieses Spiel eine wichtige Gelegenheit, die eigene Position in der Tabelle zu festigen und weitere Punkte zur Aufholjagd auf die Spitze zu sammeln. Die Herausforderung in Eltersdorf erfordert Konzentration, um die eigene Aufwärtskurve nicht zu unterbrechen.

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Übertragungsmöglichkeiten und Live-Stream

Das Regionalliga-Spiel zwischen Eltersdorf und 1860 München wird im Livestream beim Bayerischen Rundfunk und auf der Plattform BR24 Sport übertragen. Fans können die Partie daher live verfolgen, ohne auf eine klassische TV-Übertragung im Free-TV angewiesen zu sein. Die digitale Bereitstellung der Übertragung ermöglicht es einer breiten Öffentlichkeit, das Spielgeschehen in Echtzeit zu beobachten und die Leistungen der Spieler zu verfolgen.

Strategische Bedeutung des Spiels

Der TSV 1860 München möchte den Druck auf den Tabellenführer Memmingen hochhalten, um die eigenen Aufstiegschancen zu maximieren. Die bisherige Saison zeigt, dass die Mannschaft in der Lage ist, gegen starke Gegner zu bestehen, wie der Sieg gegen Buchbach beweist. Die Motivation, die Tabelle anzugreifen, ist bei den Löwen hoch, und sie werden alles daran setzen, auch in Eltersdorf punkten zu können.