Der Traditionsklub 1860 München wird aus der 3. Liga geworfen, weil er die Lizenz-Bedingungen nicht erfüllt hat. Ein Absteiger soll stattdessen bleiben.

Fußball -Deutschland in Aufruhr: 1860 München muss die 3. Liga verlassen. Der Traditionsklub wurde wegen nicht erbrachter Lizenz-Bedingungen die Zulassung für die kommende Saison verweigert. Jetzt soll ein Absteiger in der Liga bleiben.

Der Ex-Bundesliga-Spieler und jetzige Sportchef von 1860 München, Azzouzi, kritisiert die Regelung und sagt, dass die sportliche Leistung am Ende auch sportlich belohnt werden sollte. Die Statuten des DFB sehen aber vor, dass der Klub, der den ersten von vier Abstiegsplätzen belegt, das Recht hat, in der Liga zu bleiben. Das wäre der TSV Havelse. Die Norddeutschen haben auch bereits klargemacht, dass sie dieses Recht in Anspruch nehmen wollen.

Die wirtschaftlichen Voraussetzungen hatte der Verein erfüllt. Azzouzi sagt dazu, dass es ausdrücklich nichts gegen den TSV Havelse geht, sondern dass er sich um die grundsätzliche Frage kümmert, wie der deutsche Fußball mit solch einer außergewöhnlichen Situation umgeht. Völlig offen ist die Zukunft von 1860 München. Zwar ist wohl klar, dass die Mannschaft zunächst in der Regionalliga Bayern weiterspielt.

Aber beim Traditionsklub geht die Angst vor einer möglichen Insolvenz um. Azzouzi, der jahrelang beim bayrischen Konkurrenten als Geschäftsführer Sport gearbeitet hatte, sagt, dass sein Mitgefühl nicht nur den Fans, sondern auch den vielen Mitarbeitern des Vereins gilt, die jeden Tag ihren Beitrag leisten und die Konsequenzen solcher Entwicklungen oft unmittelbar zu spüren bekommen





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fußball 1860 München 3. Liga Lizenz-Bedingungen TSV Havelse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TSV 1860 München: Der schmerzhafte Weg zur BefreiungEin Kommentar zur Situation beim TSV 1860 München: Wie eine geplante Insolvenz den Verein von Investor Ismaik befreien und einen Neuanfang ermöglichen könnte.

Read more »

BR24Sport live: Tag der Entscheidung beim TSV 1860 MünchenBekommt der TSV 1860 München die Lizenz für ein weiteres Jahr in der 3. Liga oder geht es nach neun Jahren erneut in die Regionalliga Bayern? Die Entscheidung über das Schicksal der Löwen ab 17 Uhr im BR24Sport-Livestream.

Read more »

TSV 1860 München: Der Weg in die Insolvenz als Chance für einen NeuanfangDer TSV 1860 München steht erneut unter Druck von Investor Hasan Ismaik. Ein Kommentar über die Möglichkeit einer freiwilligen Insolvenz, um den Teufelskreis aus finanziellen Krisen und sportlichem Mittelmaß zu durchbrechen und einen echten Neustart zu wagen.

Read more »

TSV 1860 München: Der zweite Zwangsabstieg in der GeschichteDer TSV 1860 München muss den bitteren Weg in die Regionalliga Bayern antreten. Der vorherige Drittligist konnte dem DFB keinen funktionierenden Plan vorlegen, um ihr Finanzloch zu stopfen und ihre Liquidität nachzuweisen.

Read more »