Der TSV 1860 München muss den bitteren Weg in die Regionalliga Bayern antreten. Der vorherige Drittligist konnte dem DFB keinen funktionierenden Plan vorlegen, um ihr Finanzloch zu stopfen und ihre Liquidität nachzuweisen.

Heute um 17 Uhr wird sich entscheiden, wie die Finanzkrise bei 1860 München ausgeht. Wenn der Verein keine Lizenz für die 3. Liga bekommt, droht der Zwangsabstieg in die Regionalliga .

Der Traditionsverein muss um den Verbleib im Profifußball zittern. Bis Mittwoch müssen die Löwen dem DFB ihre Liquidität beweisen und 2,7 Millionen Euro auftreiben. Millioneninvestor Hasan Ismaik weigert sich allerdings, das Finanzloch, für das er angeblich selbst verantwortlich ist, zu schließen. Laut der Süddeutschen Zeitung hatte der Geldgeber Ende Mai kurzfristig bestehende Darlehensverträge mit 1860 gekündigt.

Der Klub geht bereits rechtlich dagegen vor. Der TSV 1860 München muss den bitteren Weg in die Regionalliga Bayern antreten. Der vorherige Drittligist konnte dem DFB keinen funktionierenden Plan vorlegen, um ihr Finanzloch zu stopfen und ihre Liquidität nachzuweisen. Für die Münchner Löwen ist es bereits der zweite Zwangsabstieg seit 2017.

Es gab keine Einigung über die Finanzierung für die Zukunft des Vereins. Die Fans und Funktionäre versammeln sich an der Grünwalder Straße, um Klarheit über die Zukunft ihres Vereins zu erhalten. Aus einem Bericht des BR geht hervor, dass Hasan Ismaik seine 3-Aussage gegenüber BRSport24 zurückgezogen hat. Der Investor war angeblich unzufrieden mit der Veröffentlichung dieser Nachricht.

Es wird erst heute um 17 Uhr offiziell bestätigt werden, ob die Löwen in der 3. Liga bleiben oder ob der Zwangsabstieg in die Regionalliga unvermeidlich ist. Millioneninvestor Hasan Ismaik hat allerdings bereits jetzt eine kryptische Aussage getätigt, die die Löwen-Fans zum Hoffen bringt. Der Jordanier antwortet auf Nachfrage zur aktuellen Situation von BR24Sport nur mit der Zahl 3. 2017 kündigte er den Abstieg von 1860 mit einer 4 ähnlich an.

Gestern sagte der Investor gegenüber der SZ bereits: Ich denke, wir bleiben in der 3. Liga - und jeder arbeitet besonders hart, um in der 3. Liga zu bleiben





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