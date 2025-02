1860 München unterliegt Dresden mit 2:5

TSV 1860 München kassiert am 24. Spieltag der 3. Liga eine klare Niederlage gegen Dynamo Dresden und rutscht weiter in Abstiegsgefahr.

TSV 1860 München erlitt am 24. Spieltag der 3. Fußball -Liga eine klare Niederlage gegen den Tabellenzweiten Dynamo Dresden mit 2:5 (1:3). Die Münchner konnten zunächst gut mithalten, doch nach 25 Minuten nahmen die Gastgeber das Heft in die Hand und erzielten innerhalb kurzer Zeit zwei Tore. Dynamo Dresden ging durch Treffer in der 6. und 32. Minute in Führung. Der frühere Dresdner Leroy Kwadwo glich für die Löwen in der 9.

Minute aus, doch der Winter-Neuzugang Andi Hoti markierte in der 39. Minute mit seinem ersten Tor für Dynamo den Halbzeitstand. Nach dem Wechsel erhöhte Tony Menzel auf 3:1 (63. Minute). Jakob Lemmer erzielte in der 70. Minute den vierten Treffer für die Sachsen, der die Vorentscheidung brachte. Maximilian Wolfram erzielte in der Nachspielzeit einen Elfmeter zum 5:2. Die Löwen hatten auf den Außenbahnen Probleme und die Abwehr zeigte zahlreiche Schwächen. TSV 1860 München kämpft weiterhin gegen den Abstieg in der 3. Liga. Mit nur drei Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone ist die Situation der Münchner prekär. Der neue Trainer Patrick Glöckner hat die Mannschaft noch nicht stabilisieren können. Die Niederlage gegen Dynamo Dresden ist die erste klare Niederlage unter seiner Leitung. Die Löwen müssen sich schnell steigern, um den Abstieg zu vermeiden. Auf dem Feld zeigte sich, dass die Mannschaft noch nicht als Einheit funktioniert. Die Kommunikation zwischen den Spielern und die taktische Umsetzung sind noch nicht optimal.Der Trainer Patrick Glöckner hat die Aufgabe, die Mannschaft zu bündeln und kämpferische Stärke zu entwickeln. Die Löwen benötigen auch individuelle Steigerungen, um in der 3. Liga bestehen zu können. Die nächsten Spiele werden entscheidend für die Zukunft der Mannschaft sein. Der Druck steigt weiter, da der Abstieg eine reale Gefahr darstellt. Die Fans hoffen auf eine Wende und erwarten, dass die Mannschaft in den kommenden Spielen mehr Einsatz zeigt





1860 München Dynamo Dresden 3. Liga Abstieg Fußball

