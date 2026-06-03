1860 München verliert Lizenz: Abstieg in die Regionalliga besiegelt

Der TSV 1860 München erhält keine Lizenz für die 3. Liga und steigt in die Regionalliga ab. Investor Hasan Ismaik kündigte ein Darlehen, Sponsor springt ab, nur wenige Spieler haben Verträge für die vierte Liga.

Der TSV 1860 München steckt in einer tiefen Krise. Nachdem Investor Hasan Ismaik am 21. Mai überraschend ein benötigtes Darlehen gekündigt hatte, wurde dem Drittligisten am Mittwoch die Lizenz für die 3.

Liga entzogen. Damit steht der Traditionsverein vor dem Abstieg in die Regionalliga, zum zweiten Mal nach 2017. Die benötigten finanziellen Mittel flossen nicht, und die Rettung in letzter Minute scheiterte. Seit Wochen war bekannt, wie schlecht es um die Löwen bestellt ist, doch nun haben sie Gewissheit: Der Absturz ist besiegelt.

Der Hauptsponsor 'Die Bayerische' zog sich zurück, da der Vertrag ein Sonderkündigungsrecht bei Abstieg vorsah. Die Versicherung gab bekannt, dass sie von diesem Recht Gebrauch mache, nachdem sie dem Präsidium in vertrauensvollen Gesprächen ihre Entscheidung erläutert hatte. Die Mannschaft steht vor einem Scherbenhaufen. Nur acht Spieler besitzen nach BILD-Informationen einen gültigen Vertrag für die Regionalliga.

Leistungsträger und Top-Verdiener werden ablösefrei gehen, darunter Kapitän Jesper Verlaat, der keinen neuen Vertrag erhielt. Der bisherige Kader-Etat von 6,2 Millionen Euro wird sich in der 4. Liga voraussichtlich halbieren. Trainer Markus Kauczinski wird wohl nicht zu halten sein.

Einziger Lichtblick: Die mit Talenten gespickte U21, die Meister der Bayernliga Süd wurde, könnte die Basis für einen Neustart bilden. Ob Ex-Nationalspieler Kevin Volland und Florian Niederlechner den Verein verlassen, ist ungewiss. Die finanzielle Lage ist dramatisch. Trotz reduzierter Ausgaben benötigen die Löwen rund eine Million Euro, um zahlungsfähig zu bleiben, sonst droht Insolvenz.

Aktuell sind rund 8000 Dauerkarten verkauft, mit Einnahmen von etwa vier Millionen Euro kalkuliert. Doch die Fans kauften die Karten in Erwartung von Drittliga-Fußball; ob diese in der 4. Liga gültig bleiben oder die Fans einen Teil des Preises zurückerhalten, ist offen. Immerhin: 2017 war in der Regionalliga jedes Heimspiel ausverkauft, die Liebe der Löwen-Fans kannte keine Ligazugehörigkeit.

Kurios: Die Löwen wären wohl der erste Verein weltweit, der in der 4. Liga spielt, aber einen offiziellen Fanshop an einem internationalen Flughafen hat. Die Eröffnung am Münchner Franz-Josef-Strauß-Flughafen ist für Samstag geplant. Investor Hasan Ismaik bleibt der Schlüsselfaktor.

Der Jordanier hält 60 Prozent der Anteile und hat seit seinem Einstieg rund 80 Millionen Euro investiert. Er versucht seit einem Jahr vergeblich, seine Anteile zu verkaufen; der Preis lag zuletzt bei rund 20 Millionen Euro. Ein Abstieg würde den Wert massiv drücken. Das gekündigte Darlehen wird wohl vor Gericht landen.

Geschäftsführer Manfred Paula wies die Kündigung als unrechtmäßig zurück. Ismaik selbst äußerte: 'Manchmal ist es notwendig, einen Schritt zurückzugehen, um eine solide und stabile Zukunft aufzubauen.

' Ob dieser Schritt die Löwen retten kann, bleibt fraglich. Die Zukunft des Vereins hängt am seidenen Faden





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