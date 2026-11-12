1860 München verliert sechs Stammspieler vor Crucial-Spiel gegen SpVgg Unterhaching

Trotz sechs Ausfälle kämpfen die Löwen um Tabellenführungs-Status. Coach Alper Kayabunar muss gegen SpVgg Unterhaching auf junge Talente wie Collins zurückgreifen, während die Rivalen zwei Niederlagen hinter sich haben.

1860 München steht vor einer schweren sportlichen Bewährungsprobe im Regionalliga-Topspiel gegen die SpVgg Unterhaching. Das Crucial-Duell am Samstag um 14 Uhr im ausverkauften Grünwalder Stadion erfordert von den Löwen maximale Konzentrationsleistung. Das Stadion bietet Platz für 15.000 Zuschauer, die ein hochspannendes Duell zwischen dem Tabellenersten und dem Vierten erwartet. Coach Alper Kayabunar muss sein Aufgebot angesichts massiver Verletzungs- und Sperrensorgen neu zusammenstellen.

Massiver Ausfall von Leistungsträgern im Mittelfeld

1860 München verliert sechs Stammspieler für das wichtige Spiel gegen die SpVgg Unterhaching. Mittelfeldchef Tunay Deniz liegt mit einem Kreuzbandriss auf der Verletztenbank. Der 32-Jährige wird dem Team über einen längeren Zeitraum fehlen. Auch Eric Uhlmann fällt aus, da er unter einer Fußverletzung leidet. Der 23-jährige Spieler ist ebenfalls nicht einsatzbereit.

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Weitere Ausfälle erhöhen den Druck auf das Kader von 1860 München. Kapitän Dennis Dressel muss das Spiel aufgrund einer Gelbsperre pausieren. Damjan Dordan kommt mit muskulären Problemen nicht zum Einsatz. Felix Weber und Mark Gevorgyan sind ebenfalls verletzt, wobei Gevorgyan unter Knieproblemen leidet. Der 21-Jährige benötigt spezielle medizinische Betreuung.

Coach Kayabunar setzt auf Erfahrung und junge Talente

Coach Alper Kayabunar plant das Aufgebot gegen die SpVgg Unterhaching mit großer Zurückhaltung gegenüber jungen Spielern. Collins, der in der Vergangenheit nur auf Kurzeinsätze gebracht wurde, absolvierte insgesamt 60 Minuten für die zweite Mannschaft. Eine Berücksichtigung im Kader für das Spiel ist eher unwahrscheinlich.

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Stattdessen setzt Alper Kayabunar auf etablierte Routiniers in der Defensive. Michael Eberwein soll neben Raphael Wach im defensiven Mittelfeld auflaufen. Der 32-jährige Eberwein bringt wichtige Erfahrung in das Mittelfeld. Die taktische Ausrichtung zielt darauf ab, die fehlende Masse im Zentrum durch Qualität zu kompensieren. Die Struktur des Teams soll auch ohne die Stammspieler stabil bleiben.

Tabellensituation und Chancen auf den vierten Sieg

1860 München hat trotz der personellen Engpässe eine realistische Chance auf den vierten Sieg in Folge. Ein Erfolg würde die Position an der Tabellenspitze sichern. Die Leistung gegen die SpVgg Unterhaching ist entscheidend für den weiteren Verlauf der Saison. Die Motivation im Team ist hoch, da die Tradition des Duells besteht. Zwei ehemalige Bundesligavereine kämpfen hier um die Rückkehr in die höheren Ligen.

Die SpVgg Unterhaching kommt hingegen mit zwei Pleiten aus den letzten beiden Spielen in das Duell. Dies bietet den Löwen die Möglichkeit, psychologisch Druck aufzubauen. 1860 München kann das Vertrauen in die eigene Spielstruktur stärken. Der Ausfall der sechs Stammspieler bleibt jedoch eine massive Hürde für Alper Kayabunar.