1860 München vor Reifeprüfung im 250. Drittliga-Spiel

TSV 1860 München steht nach einem Aufwärtstrend vor einer Herausforderung in der 3. Liga. Die Mannschaft trifft auf Aufstiegsanwärter Dynamo Dresden und will den positiven Trend unter Trainer Patrick Glöckner fortsetzen.

Der TSV 1860 München steht vor einer wichtigen Prüfung in der 3. Fußball-Liga. Nach drei Siegen in Folge unter dem neuen Trainer Patrick Glöckner trifft die Mannschaft am Sonntag auf den Aufstiegsanwärter Dynamo Dresden . Glöckner betont die Reife und Einstellung seiner Mannschaft, die in den vergangenen Spielen deutliche Fortschritte zeigten.

\\\Der Coach lässt sich von der aktuellen Situation der Dresdner nicht beeindrucken, auch wenn die Sachsen in den letzten vier Spielen nur vier Punkte holten. Glöckner ist sich bewusst, dass Dresden vor heimischem Publikum mit 30.000 Zuschauern alles in die Waagschale werfen wird, um einen Sieg einzufahren. Zum Glück kehrt Jesper Verlaat nach langer Verletzungspause in den Kader zurück. Der Kapitän wird Glöckner die nötige Erfahrung und Stabilität in der Abwehr bieten. \\\Der Tabellen-14. will seinen Aufwärtstrend unbedingt fortsetzen. Glöckner hat im Team bereits eine verbesserte Stabilität in der Defensive und im Ballbesitz festgestellt. Ambition des Trainers und des Teams ist es, den Klassenerhalt möglichst schnell zu sichern. Um dies zu erreichen, ist Glöckner auf mehr Durchschlagskraft im Angriff angewiesen. Die Mannschaft muss die kreierten Chancen eiskalt zu Ende spielen, um in Dresden erfolgreich zu sein.





