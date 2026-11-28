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Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht eine russische Raffinerie und ein Ölterminal in der russischen Region Samara angegriffen. Das meldet der.

Demnach griffen Einsatzkräfte des Zentrums für Spezialoperationen namens "Alpha" in Zusammenarbeit mit weiteren Militäreinheiten drei für das russische Militär strategisch wichtige Anlagen der russischen Ölindustrie an. In einer Anlage nahe Proswet in der Region Samara sei ein Feuer in einem Tanklager ausgebrochen.

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"Dies ist einer der wichtigsten Knotenpunkte des russischen Unternehmens Transneft, an dem die Rohölmischung 'Urals' für den Export aufbereitet wird. Bis zu die Hälfte der russischen Ölexporte läuft über diese Station", so der SBU.