+++ 19:36 Ukrainischer Botschafter nach Angriff in der Ostsee: Wir achten auf Interessen der Partner +++
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Nach der Debatte über einen ukrainischen Angriff auf ein russisches Schiff in der Ostsee hat der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, versichert, dass seine Regierung auf die Sicherheitsinteressen seiner Partner Rücksicht nehmen werde.
"Wir werden natürlich nicht die russischen Schiffe in deutschen Gewässern angreifen", sagte er in der ARD. "Wir haben keine Pläne, Russland dort anzugreifen, wo unsere Partner sich befinden. " Zuvor hatten sich Kanzler Friedrich Merz, Außenminister Johann Wadephul und Verteidigungsminister Boris Pistorius besorgt über eine Ausweitung des Krieges auf die Ostsee geäußert.
Der Botschafter mahnte aber auch, dass Russland nach wie vor mit der von der EU mit Sanktionen belegten russischen Schattenflotte "an Deutschland vorbei" russisches Öl exportiere und damit die russische Kriegskasse auffülle.
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