Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weitet die Militärzensur aus. Mit einem Erlass über ein Verbot für Medien, über Schäden an der kritischen Infrastruktur zu berichten, werden die wegen des Krieges geltenden Zensurbestimmungen noch einmal verschärft.

Die Entscheidung geht auf einen Beschluss des nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates vom Oktober zurück. Gemäß dem Dekret muss das Ministerkabinett in Kiew "dringende Maßnahmen" ergreifen, um bestimmte Berichterstattung in den Massenmedien zu verbieten, nämlich "über die Folgen von Zerstörungen und die Fristen für die Wiederherstellung von Objekten der kritischen Infrastruktur sowie die Phasen und den Fortschritt des Baus von Schutzanlagen an Objekten der kritischen Infrastruktur im Brennstoff- und Energiesektor und im Sektor der Lebensgrundlagen der Bevölkerung".

Advertisement

Advertisement

Ähnliche Vorschriften gelten auch in Russland für Medien. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht eine russische Raffinerie und ein Ölterminal in der russischen Region Samara angegriffen. Das meldet der. Demnach griffen Einsatzkräfte des Zentrums für Spezialoperationen namens "Alpha" in Zusammenarbeit mit weiteren Militäreinheiten drei für das russische Militär strategisch wichtige Anlagen der russischen Ölindustrie an.