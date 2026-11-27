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In der Ukraine gelten aktuell mehr als 117.000 Menschen als unter besonderen Umständen vermisste Personen, teilt der Beauftragte des einheitlichen Registers der Ukraine in einer Stellungnahme mit.

"Diese Zahl umfasst sowohl Militärangehörige als auch Zivilisten, Kinder und ausländische Staatsbürger, die sich rechtmäßig in der Ukraine aufgehalten haben. Die Suche nach ihnen dauert derzeit noch an", sagte er. Dobroserdov erklärte, dass die Veröffentlichung detaillierter Statistiken zur Anzahl der Vermissten, aufgeschlüsselt nach Soldaten, Zivilisten und Kindern, angesichts der Sicherheitslage ein sensibles Thema sei. Im März diesen Jahres lag die Zahl der unter besonderen Umständen vermissten Personen bei 90.000.

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Bei einem russischen Angriff auf ein Geschäft in der Stadt Nischyn in der im Norden der Ukraine gelegenen Region Tschernihiw sind drei Menschen getötet worden. Vier weitere Menschen seien bei dem Angriff verletzt worden und würden im Krankenhaus behandelt, teilt der Bürgermeister der Stadt, Oleksandr Kodola, mit. Ersten Berichten zufolge könnten mehrere Menschen unter den Trümmern verschüttet sein. Die Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz.