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Der Leiter der Militärverwaltung von Saporischschja berichtet auf Telegram von russischen Angriffen. Russland habe die Großstadt am Abend angegriffen. Dabei seien ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden.

Unter Verweis auf eine "erhöhte Bedrohung" haben die britischen Streitkräfte tausende Veteranen angeschrieben.

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"Wir haben ihnen geschrieben, um uns zu vergewissern, dass ihre Kontaktdaten auf Stand sind", sagt Verteidigungsminister Wes Streeting dem Sender Skynews. Zudem solle mehr über die Erfahrungen und Kompetenzen herausgefunden werden, welche die Veteranen "seit dem Verlassen der Streitkräfte hinzugewonnen haben".