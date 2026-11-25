Der athletische, muskulöse Belgier Jean-Claude Van Damme hat sich mit seinen Actionstreifen eine große Fangemeinde erarbeitet. Nun kommt sein 90er-Jahre-Starvehikel „Geballte Ladung – Double Impact“ erneut in 4K ins Heimkino.

Der athletische, muskulöse Belgier Jean-Claude Van Damme hat sich mit seinen Actionstreifen eine große Fangemeinde erarbeitet. Nun kommt sein 90er-Jahre-Starvehikel „Geballte Ladung – Double Impact“ erneut in 4K ins Heimkino.teilt in einer Doppelrolle aus?

Das war dem Jugendschutz in den frühen 1990er-Jahren zu viel! Denn 1993 landete der Actioner „“ auf dem Index – und das selbst in einer gekürzten Fassung. 19 Jahre später wurde der Film aber vom Index gestrichen, uncut ab 18 Jahren freigegeben und auf DVD veröffentlicht. Seit 2025 gibt es den hierzulande mittlerweile besser als „Double Impact“ bekannten Klopper sogar als 4K-Edition.

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Die damals bei Capelight erschienenen 3-Disc-Mediabooks sind zwar weiterhin vorrätig – dennoch wird nun auch eine Alternative zu ihnen auf den Markt gebracht:auf 4K-Blu-ray sowie auf regulärer Blu-ray enthält. Hinzu kommt eine Bonus-Blu-ray mit einer abendfüllenden Dokumentation über die Entstehung von „Double Impact“, entfallenen Szenen, Interviews und Featurettes. ) gemeinsame Sache zu machen. Es kommt, wie es zu befürchten stand: Der Schwerkriminelle fällt ihm letztendlich in den Rücken und löscht seine gesamte Familie aus.

Es überleben nur zwei Zwillingsbabys, die kurz nach der Geburt voneinander getrennt werden. Jahrzehnte später versucht ein ehemaliger Vertrauter Pauls , die verlorenen Söhne wieder zusammenzuführen und mit ihnen Griffith ein für alle mal den Garaus zu machen. Chaos, Gewalt und Trubel folgen... Bei der Kritik fiel „Double Impact“ weitestgehend durch, und auch Fans des oft schlicht JCVD genannten Actionhelden sind oftmals gespaltener Meinung.

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Denn einerseits ist der 1991 in den USA angelaufene Film in seiner Action deutlich zurückhaltender als Lettichs vorherige JCVD-Vehikel „“, was ihm bei einigen Fans Punkte kostet. Andererseits steht dem sportlichen Belgier die Spielfreude an zwei gegensätzlichen Rollen deutlich ins Gesicht geschrieben, was das andere Lager jubeln lässt. Eine Fortsetzung war übrigens jahrelang in Entwicklung, wurde 2019 allerdings von Lettich zu Grabe getragen.

Um einen harschen Actionfilm, der sogleich drei Fortsetzungen erhalten hat, geht es derweil in unserem folgenden Artikel anlässlich der Black-Friday-Angebote bei Amazon – und auch dort mischt Jean-Claude Van Damme mit! Heimkino-Knaller: In dieser derben FSK-18-Action-Reihe erwarten euch 7 Stunden Explosionen, Geballer und Scharmützel *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Ob athletische Kampfkunst, die ehrfürchtig-ruhig gefilmt ist, oder explosiv-lärmender Hollywood-Bombast: Im Action-Kino ist er flexibel – eine konsequente Umsetzung ist für ihn aber stets ein Bonus. Black-Friday-Highlight mit FSK 18: Einer der größten Skandalfilme der Kinogeschichte – endlich wieder in der 3-Stunden-Fassung!