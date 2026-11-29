Die Feuerwehr muss einen schwer verletzten Autofahrer aus seinem Wagen befreien. Gegen den 19-Jährigen wird wegen des Verdachts eines illegalen Rennens ermittelt.

Die Feuerwehr muss einen schwer verletzten Autofahrer aus seinem Wagen befreien. Gegen den 19-Jährigen wird wegen des Verdachts eines illegalen Rennens ermittelt. Uplengen - Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Uplengen schwer verletzt worden.

Der Mann kam am frühen Sonntagmorgen in einer Linkskurve mit seinem Wagen von der Straße ab und prallte gegen mehrere Bäume, wie die Polizei mitteilte. Der junge Fahrer war gegen 4.30 Uhr auf der Ostertorstraße aus Richtung Westerstede in Richtung Remels unterwegs. Zunächst touchierte sein Auto ein Brückengeländer und eine Leitplanke, die dabei beschädigt wurden. Anschließend kollidierte der Wagen mit mehreren Bäumen.

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Die Feuerwehr musste den schwer verletzten Mann aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen gibt es Hinweise auf überhöhte Geschwindigkeit. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennens eingeleitet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.