Vor 33 Jahren war Matthew Lawrence dank „Mrs. Doubtfire“ ein aufstrebender Kinderstar. Später zog er sich allerdings zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück, um sich seiner eigentlichen Leidenschaft zu widmen. Hier erfahrt ihr mehr!

Vor 33 Jahren war Matthew Lawrence dank „Mrs. Doubtfire“ ein aufstrebender Kinderstar. Später zog er sich allerdings zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück, um sich seiner eigentlichen Leidenschaft zu widmen.

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“ zu sehen. Anschließend feierte er vor allem im Fernsehen Erfolge: So festigte seine Rolle des Jack Hunter in der Jugend-Serie „“ seinen Status als Teenie-Schwarm, darüber hinaus trat er an der Seite seiner Geschwister Joey und Andrew in 68 Folgen der Disney-Channel-Produktion „Danach wurde es allerdings zunehmend ruhig um den einstigen Kinderstar.

Zwar steht der heute 46-Jährige noch immer gelegentlich für kleinere Produktionen vor der Kamera und betreibt mit seinen beiden Brüdern einen gemeinsamen Podcast, doch aus dem großen Rampenlicht hat er sich längst verabschiedet. Stattdessen widmet sich Lawrence in seiner Wahlheimat Kalifornien einer ganz anderen Leidenschaft: dem Schutz, der Pflege und der Nachzucht exotischer Reptilien und Amphibien. Damit knüpft der in Pennsylvania geborene Schauspieler an seinen eigentlichen Traum an. Denn schon als Kind wollte Lawrence am liebsten Tierarzt oder Biologe werden.

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Dazu passt auch, dass sich der damals 13-Jährige bei den Dreharbeiten zu der berühmten Geburtstagsparty-Szene in „Mrs. Doubtfire“ auf Nachfrage ausdrücklich wünschte, dass Tiere am Set sind – was am Ende tatsächlich dazu führte, dass allerlei Bauernhoftiere wie Ziegen, Ponys und Hühner mitten durch das Wohnzimmer der Hillards liefen. Ganz besonders haben es ihm allerdings Lurche und Kriechtiere angetan.

Und so hat er sich inzwischen eine eigene Auffang- und Zuchtstation für rund 40 bis 50 Exemplare aufgebaut, darunter seltene Schildkröten, Leguane, Frösche und Salamander, die häufig von überforderten Vorbesitzer*innen abgegeben wurden oder zu den bedrohten Arten zählen . Zudem klärt er regelmäßig Kinder und Jugendliche über den richtigen Umgang mit den oft missverstandenen Exoten auf.

): „Ich habe keine andere Erklärung für meine Liebe zu Reptilien, als dass meine frühesten Erinnerungen das Gefühl einer Eidechse oder eines Salamanders sind, die sich durch meine Hände schlängeln – oder das von Laubfröschen. Ich liebe die Natur generell. Ich habe damals für Disney gearbeitet und war kein normales Kind. Deshalb habe ich den Fokus stärker auf meine Beziehung zu den Tieren in meinem Leben gelegt als auf Menschen – denn das war echter Respekt und wahre Liebe.

“, die zu den größten Kinderstars der 1990er-Jahre gehörte, an die Zusammenarbeit mit Robin Williams zurückerinnert, dann lest auch den nachfolgenden Artikel: "Ich schätze mich sehr glücklich, ihn gekannt zu haben": "Mrs. Doubtfire"-Star Mara Wilson erinnert sich an ihren Filmvater Robin Williams Schaut pro Jahr mehrere hundert Filme und bricht niemals einen ab. Liebt das Kino in seiner Gesamtheit: von Action bis Musical, von Horror bis Komödie, vom alten Hollywood bis zum jüngsten "Mission: Impossible"-Blockbuster.

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Robin Williams ließ "Mrs. Doubtfire"-Drehplan ändern, damit Sally Field nach dem Tod ihres Vaters das Set verlassen konnte: "Er war sehr sensibel" 1994 spielte er Lieutenant Dan in "Forrest Gump": Heute bringt er jedes Jahr mehr als 1.000 Kinder gefallener Soldaten nach Disneyland