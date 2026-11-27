Enie van de Meiklokjes ist nicht nur Moderatorin, sondern auch Bäckerin, Einrichtungsprofi und Musikerin! Durch ihre über 30-Jahre-langen Karriere haben sie diese Beautylooks begleitet.

Enie van de Meiklokjes' Karriere startet schon vor über 30 Jahren. Die Fotos aus den Anfängen ihrer Karriere als Viva-Moderatorin könnten kaum besser gealtert sein – ihrem eigenwilligen Stil bleibt die beliebte TV-Bäckerin bis heute treu.

Als dieses Foto während eines Shootings aufgenommen wurde, leigt ihre Fernsehkarriere noch vor ihr: Mit 21 und hat sie ihre Ausbildung zur Schauwerbegestalterin abgeschlossen.wird am 1. August 1974 als Doreen Grochowski in Potsdam geboren und wählt ihren Künslternamen selbst:"Meiklokjes" bedeutet Maiglöckchen. Der Nachname lässt sich sinngemäß als"von den Maiglöckchen" übersetzen – eine Anspielung auf ihre Liebe zu diesen Blumen. Das Wort ist im Niederländischen gebräuchlich, besonders in Flandern.

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Ihre Haare sind damals am Ansatz hellblond, die Längen ihres Bobs geben schon damals einen Hinweis auf ihre zukünftige Lieblings-Haarfarbe. Die rot gefärbten Augenbrauen und der kurze Pony sorgen dafür, dass Enie sich optisch abhebt. Mit leuchtend roten Haaren und Berliner Schnauze wird Enie van de Meiklokjes 1996 bei VIVA bekannt. Die gelernte Schauwerbegestalterin aus Potsdam wechselt 1999 zu "Bravo TV", bevor sie mit "Wohnen nach Wunsch" bei VOX ihre Freude am Einrichten zum Fernsehprogramm macht.