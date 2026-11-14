1Live Krone: Kitschkrieg lehnt Preis ab und kritisiert WDR

Das Duo Kitschkrieg verweigert die 1Live Krone. Sie kritisieren die Ausbeutung deutscher Musik für Senderwerbung. Der WDR weist die Vorwürfe zurück und verteidigt das Community-Voting.

Das Produzententeam Kitschkrieg hat die Nominierung für die begehrte 1Live Krone bereits vorab abgelehnt und damit eine breite mediale Debatte ausgelöst. Auf Instagram erklärte das Duo, das gemeinsam mit Blumengarten und Shirin David den weltweiten Hit "Gut genug" produzierte, deutlich seinen Unmut über den Radiosender 1Live und die Rundfunkanstalt WDR. Diese Aktion geschieht im Vorfeld der offiziellen Verleihung, die im Dezember stattfinden soll.

Kritik an Musikpolitik und Senderstrategie

Kitschkrieg wirft dem Sender 1Live vor, zu wenig deutschsprachige Musik im Programm zu haben. Gleichzeitig monieren sie, dass die Preisverleihung genutzt werde, um die Reichweite deutscher Musiker auszunutzen und für den Sender selbst Werbung zu machen. In einem langen Statement auf Instagram veröffentlichen sie scharfe Seitenhiebe gegen den Sender.

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Der Post endet mit einer klaren Absage: "Wir wollen euren Preis nicht und haben auch keine Lust auf eure Verleihung. Macht es einfach alleine, genau wie wir." Das Team begründet seine Haltung damit, dass es ebensowenig Fan des Senders sei, wie der Sender Fan von ihnen sei. Damit setzt sich die Gruppe bewusst vom etablierten System ab.

Reaktionen der Musikszene und Künstlerpositionen

Der Post引发了 zahlreiche Kommentare innerhalb der Musikszene. Rapperin Shirin David, die selbst unter den Nominierten ist, distanzierte sich vom Konzept der Voting-Preise. Sie erklärte, dass man seine eigene Community nicht auf eine fremde Plattform schicken sollte, nur damit diese entscheidet, ob man einen Preis erhält.

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David stellt die Frage, wer hier eigentlich wen auszeichne und wer von der Reichweite des anderen profitiere. Sie nimmt an keinem einzigen Voting-Preis teil, da sie den Mechanismus grundsätzlich nicht versteht. Andererseits verteidigte der Rapper Finch den Abstimmungsprozess bei der 1Live Krone. Er argumentiert, dass ein kleines Gremium noch willkürlicher urteilen würde als die Community.

WDR dementiert Vorwürfe und erklärt Strategie

Der WDR wies die heftige Kritik in einem offiziellen Statement zurück und betonte, dass 1Live und die 1Live Krone seit vielen Jahren Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland sichtbar machen. Eine Sprecherin erklärte, entscheidend sei nicht die Sprache, in der performt wird, sondern ob die Musik die deutsche Szene prägt. Eine feste Quote für deutschsprachige Musik, ähnlich wie in Frankreich für französische Musik, sehe man kritisch.

Künstler, die auf Englisch, mehrsprachig oder in anderen Sprachen sangen, würden durch eine solche Quote strukturell benachteiligt, argumentiert der WDR. Sie seien dennoch ein integraler Bestandteil der deutschen Musikszene. Die Rundfunkanstalt verwies zudem darauf, dass sie die Band Kitschkrieg seit vielen Jahren aktiv begleiten und ihre Songs in 1Live seit 2018 über 1.000 Mal gespielt hätten.

Für den Sender war die Veröffentlichung des Posts daher sehr überraschend. Die 1Live-Krone gilt laut WDR als Deutschlands größter Musikpreis und die Publikumspreise sind ein wichtiger Indikator für die musikalischen Vorlieben einer jungen Hörerschaft. Die Veranstaltung selbst findet am 3. Dezember im Bielefelder Lokschuppen statt.

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Termine und Details zur Preisverleihung

Trotz der öffentlichen Ablehnung durch Kitschkrieg stehen im laufenden Jahr weiterhin 44 Nominierungen in sieben Kategorien zur Wahl. Unter den Nominierten befindet sich das Duo nach wie vor, da die Nominierungen bereits vor der öffentlichen Kritik erfolgt waren. Die Fans haben die Möglichkeit, bis zum 2. Dezember abzustimmen, wer mit einer der Trophäen nach Hause geht.

Die Verleihung wird also wie geplant stattfinden, auch wenn ein namhafter Nominierter die Auszeichnung ablehnt. Die Spannung liegt nun darauf, ob die Community-Voting-Strategie weiterhin als gerechter Mechanismus wahrgenommen wird oder ob die Kritik an der Intransparenz und den Kriterien weiter an Gewicht gewinnt. Die Ergebnisse der Abstimmung werden am Abend der Verleihung enthüllt.