Sichere Daten von 1Password sind in falsche Hände geraten, was Phishing-Risiken erhöht. Die US-Aufsicht hat das SpaceX-Projekt Starmind für den Bau einer Million Rechenzentrum-Satelliten bis 2040 genehmigt. In Österreich hat der OGH entschieden, dass Homeoffice-Mitarbeiter Anspruch auf Internetkosten-Ersetzung haben, was praktische Konsequenzen nach sich zieht.

Warum die Datenbank hacken, wenn man das Backend umschreiben kann? Kundendaten 1Password s sind in unbefugte Hände gelangt. Zwar sind keine Kennwörter abgeflossen, aber 1Password -Nutzer sollten Obacht vor Phishing geben.

Derweil wurde das SpaceX-Projekt „Starmind“ von der US-Aufsicht offiziell genehmigt – in massivem Ausmaß. Der erste Rechenzentrum-Satellit soll bis 2033 im All sein, aber bis 2040 darf SpaceX eine Million davon in den Orbit bringen. In Österreich haben Arbeitnehmer im Homeoffice Anspruch auf teilweisen Ersatz der Kosten ihres Internetanschlusses. Auch wenn sie freiwillig zu Hause arbeiten.

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Doch das Urteil dürfte den Angestellten wenig einbringen und könnte negative Folgen haben – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.. Namen, E-Mail-Adressen, Kundenkontonummern, öffentliche Schlüssel, Passwortparamenter, „interne Metadaten“ sowie in einigen Fällen Identifizierungstoken sind in falsche Hände gelangt, teilt der Betreiber mit.. Die Täter könnten versuchen, sich als 1Password-Mitarbeiter auszugeben.