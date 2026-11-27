1Password teilt mit, dass Hacker Kundendaten erbeutet haben. Zwar blieben die Tresore unberührt, doch Namen, E-Mail-Adressen und Kontoinformationen wurden gestohlen. Das Unternehmen untersucht den Vorfall seit dem 19. November.

Der weitverbreitete Passwortmanager 1Password meldet einen Sicherheitsvorfall, bei dem Hacker Kundendaten erbeutet haben. Deren Tresore sollen nicht betroffen sein, das kanadische Unternehmen ruft Nutzerinnen und Nutzer aber zur Wachsamkeit auf.

Wer einen Passwortmanager nutzt, vertraut ihm Zugangsdaten und weitere vertrauliche Informationen an. Deswegen ist es immer alarmierend, wenn ein solches Unternehmen einen Hackerangriff meldet, erst recht, wenn es sich um einen der führenden Anbieter wie 1Password handelt. In einemberichten die Kanadier, seit dem 19. November einen Vorfall zu untersuchen, wobei Angreifer Zugriff auf das GitHub-Konto eines Mitarbeiters erhalten hätten.

Advertisement

Advertisement

Bei GitHub handelt es sich um eine Online-Plattform, über die Entwickler gemeinsam an Programmen arbeiten. Unter anderem teilen sie dort Programmcode. Die Angreifer hätten das Mitarbeiter-Konto genutzt, "um auf Quellcode zuzugreifen und Schadcode an Backend-Dienste zu übertragen, die administrative Kundendaten herunterluden", heißt es in dem Blogpost. Wie viele 1Password-Nutzerinnen und Kundinnen und Kunden betroffen sind, nennt das Unternehmen nicht.