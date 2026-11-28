Im November 2026 waren laut Bundesagentur für Arbeit 2.936.000 Menschen arbeitslos, 51.000 mehr als ein Jahr zuvor. Die Quote liegt bei 6,2 Prozent. Die Zahlen im Überblick: Bundesländer, Branchen, offene Stellen und Ausbildungsmarkt.

Im November 2026 waren in Deutschland 2.936.000 Menschen arbeitslos gemeldet, rund 2,94 Millionen. Das waren 19.000 weniger als im Oktober, aber 51.000 mehr als im November 2025. So steht es im Monatsbericht der Bundesagentur für Arbeit (BA), der am 27. November 2026 erschienen ist. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,2 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahres. Rechnet man die jahreszeitlich üblichen Schwankungen heraus, ist die Zahl der Arbeitslosen gegenüber Oktober um 9.000 gestiegen.

Headtopics hat die wichtigsten Zahlen aus dem 80 Seiten langen Bericht zusammengetragen: Arbeitslosigkeit im Bund und in den Ländern, Beschäftigung nach Branchen, gemeldete Stellen, Kurzarbeit und die Lage am Ausbildungsmarkt. Hinzu kommen die Erwerbslosenzahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis), die nach einer anderen Methode erhoben werden. Alle Werte sind gezählte oder von den Behörden vorläufig hochgerechnete Ergebnisse. Prognosen enthält dieser Text nicht. Geprüft wurden die Angaben am 28. November 2026 in den Originaldokumenten.

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Auf einen Blick

2.936.000 Arbeitslose: Stand November 2026; 19.000 weniger als im Oktober, 51.000 mehr als ein Jahr zuvor. Saisonbereinigt ein Plus von 9.000 gegenüber dem Vormonat.

Stand November 2026; 19.000 weniger als im Oktober, 51.000 mehr als ein Jahr zuvor. Saisonbereinigt ein Plus von 9.000 gegenüber dem Vormonat. 6,2 Prozent: Arbeitslosenquote im November 2026, 0,1 Prozentpunkte höher als im November 2025. Saisonbereinigt liegt sie seit Juli unverändert bei 6,4 Prozent.

Arbeitslosenquote im November 2026, 0,1 Prozentpunkte höher als im November 2025. Saisonbereinigt liegt sie seit Juli unverändert bei 6,4 Prozent. 4,0 bis 10,9 Prozent: Spanne der Arbeitslosenquoten in den Bundesländern, von Bayern bis Bremen.

Spanne der Arbeitslosenquoten in den Bundesländern, von Bayern bis Bremen. −160.000 und +71.000: Veränderung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung im Verarbeitenden Gewerbe und im Gesundheitswesen im September 2026 gegenüber dem Vorjahr.

Veränderung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung im Verarbeitenden Gewerbe und im Gesundheitswesen im September 2026 gegenüber dem Vorjahr. 646.000 gemeldete Stellen: Bestand im November 2026, 23.000 mehr als ein Jahr zuvor. Die Vakanzzeit, gerechnet ab dem gewünschten Besetzungstermin, lag im Schnitt der letzten zwölf Monate bei 154 Tagen.

Bestand im November 2026, 23.000 mehr als ein Jahr zuvor. Die Vakanzzeit, gerechnet ab dem gewünschten Besetzungstermin, lag im Schnitt der letzten zwölf Monate bei 154 Tagen. 45.000 unversorgte Bewerber: So viele junge Menschen hatten im November 2026 weder einen Ausbildungsplatz noch eine Alternative, 5.000 mehr als im November 2025.

Grafik: Headtopics; Quelle: Bundesagentur für Arbeit.

Weniger Arbeitslose als im Oktober, mehr als vor einem Jahr

Dass die Arbeitslosigkeit von Oktober auf November sinkt, ist nach Angaben der BA für diesen Monat üblich. Der Rückgang um 19.000 auf 2.936.000 fiel in diesem Jahr aber vergleichsweise schwach aus. Deshalb errechnet das Saisonbereinigungsverfahren einen Anstieg um 9.000. Die BA spricht von einer leichten, aber anhaltenden Zunahme der Arbeitslosigkeit, die sich auch im November fortgesetzt habe.

Im Verlauf des Herbstes ist die unbereinigte Zahl gesunken. Im August 2026 waren 3.061.000 Menschen arbeitslos gemeldet, im September 2.994.000 und im Oktober 2.955.000. Im Vergleich zum November 2025, als die BA 2.885.000 Arbeitslose zählte, liegt der aktuelle Wert um 51.000 oder 1,8 Prozent höher.

Grafik: Headtopics; Quelle: Bundesagentur für Arbeit.

Neben der Arbeitslosigkeit weist die BA die sogenannte Unterbeschäftigung aus. Sie zählt zusätzlich Menschen mit, die an Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik teilnehmen oder kurzfristig erkrankt sind und deshalb nicht als arbeitslos gelten. Die Unterbeschäftigung ohne Kurzarbeit lag im November bei 3.584.000 Personen. Das waren 15.000 weniger als im Oktober und 28.000 mehr als ein Jahr zuvor. Saisonbereinigt ging sie um 5.000 zurück.

280.755 Arbeitslose waren im November jünger als 25 Jahre, das sind 15.588 oder 5,9 Prozent mehr als im November 2025. Die Arbeitslosenquote dieser Altersgruppe stieg binnen eines Jahres von 5,5 auf 5,8 Prozent. In der Gruppe ab 55 Jahren zählte die BA 750.933 Arbeitslose, ein Plus von 3,2 Prozent.

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Zwei Rechtskreise, zwei Richtungen

Arbeitslose werden in Deutschland von zwei Stellen betreut. Für den Rechtskreis SGB III, die Arbeitslosenversicherung, sind die Agenturen für Arbeit zuständig, für den Rechtskreis SGB II die Jobcenter. Im November wurden 1.162.000 Arbeitslose von einer Agentur für Arbeit und 1.774.000 von einem Jobcenter betreut.

Die beiden Bereiche entwickeln sich unterschiedlich. Im Rechtskreis SGB III, den die BA als konjunkturnah beschreibt, lag die Arbeitslosigkeit um 83.000 oder 8 Prozent über dem Vorjahr. Im Rechtskreis SGB II ging sie um 32.000 oder 2 Prozent zurück. Der Anteil des Rechtskreises SGB III an allen Arbeitslosen beträgt inzwischen 40 Prozent, 2 Prozentpunkte mehr als im November 2025.

1.055.000 Menschen waren im November länger als zwölf Monate arbeitslos. Das entspricht 35,9 Prozent aller Arbeitslosen. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 13.000 oder 1 Prozent. Im Rechtskreis SGB II blieb sie mit 930.000 auf dem Niveau des Vorjahres, im Rechtskreis SGB III nahm sie um 14.000 auf 125.000 zu.

Hinter dem Bestand steht viel Bewegung. Im November meldeten sich 591.000 Menschen arbeitslos, 42.000 mehr als im November 2025. Gleichzeitig beendeten 609.000 Personen ihre Arbeitslosigkeit, 35.000 mehr als im Vorjahr.

Zwei Kennzahlen der BA beschreiben den Wechsel zwischen Arbeit und Arbeitslosigkeit. Im Durchschnitt der vergangenen zwölf Monate meldeten sich monatlich 0,61 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeitslos. Dieses Risiko steigt laut BA seit längerer Zeit und liegt wieder auf dem Niveau von vor der Corona-Pandemie, im langjährigen Vergleich sei es aber weiterhin relativ niedrig. Umgekehrt fanden im Monatsdurchschnitt 5,68 Prozent der Arbeitslosen eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt oder eine Ausbildung. Das ist nach Angaben der BA weiterhin einer der niedrigsten Werte, seit dieser Indikator berechnet wird.

Bundesländer: von 4,0 Prozent in Bayern bis 10,9 Prozent in Bremen

Zwischen den Bundesländern sind die Unterschiede groß. Die niedrigste Arbeitslosenquote hatte im November Bayern mit 4,0 Prozent, gefolgt von Baden-Württemberg mit 4,6 Prozent und Rheinland-Pfalz mit 5,4 Prozent. Am höchsten war die Quote in Bremen mit 10,9 Prozent, in Berlin mit 10,3 Prozent und in Hamburg mit 8,3 Prozent. Nach unserer Berechnung liegen zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Wert 6,9 Prozentpunkte.

Grafik: Headtopics; Quelle: Bundesagentur für Arbeit.

In den meisten Ländern waren mehr Menschen arbeitslos als ein Jahr zuvor. Prozentual am stärksten stieg die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen mit 3,6 Prozent und in Bayern mit 3,1 Prozent. Zwei Länder verzeichneten einen Rückgang: In Bremen lag die Zahl um 1,8 Prozent und in Mecklenburg-Vorpommern um 1,4 Prozent unter dem Vorjahr. Bremen hat damit die höchste Quote, aber auch den größten Rückgang der Quote, nämlich um 0,3 Prozentpunkte. Den größten Anstieg der Quote meldet die BA mit 0,2 Prozentpunkten für Sachsen.

Beschäftigung: Industrie baut ab, Gesundheit und Pflege legen zu

Zur Beschäftigung liegen Daten mit Verzögerung vor; sie sind vorläufig und hochgerechnet. Im September 2026 waren 35,16 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 61.000 oder 0,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Saisonbereinigt sank die Zahl gegenüber August um 6.000. Die Zahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland, zu denen auch Selbstständige und Minijobber zählen, lag im Oktober laut BA-Bericht nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bei 45,84 Millionen (Inlandskonzept). Das waren 227.000 oder 0,5 Prozent weniger als im Oktober 2025.

Nach Branchen fällt das Bild sehr unterschiedlich aus. Im Verarbeitenden Gewerbe gab es im September 160.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte weniger als ein Jahr zuvor, davon 112.000 in der Metall-, Elektro- und Stahlindustrie. Im Handel einschließlich Kfz-Instandhaltung betrug das Minus 58.000, im Bereich Information und Kommunikation 16.000 und in der Arbeitnehmerüberlassung 11.000. Zuwächse gab es vor allem im Gesundheitswesen mit 71.000 sowie im Bereich Pflege und Soziales mit 65.000 zusätzlichen Beschäftigten.

Grafik: Headtopics; Quelle: Bundesagentur für Arbeit (vorläufige, hochgerechnete Werte).

Die Zuwächse reichen nach Darstellung der BA schon seit über einem Jahr nicht mehr aus, um den Abbau in den anderen Branchen auszugleichen. Regional gab es ein nennenswertes Beschäftigungswachstum nur noch in Hamburg und Schleswig-Holstein, jeweils 0,6 Prozent. Am stärksten sank die Beschäftigung in Thüringen mit 1,2 Prozent und in Sachsen mit 1,1 Prozent.

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Auffällig ist die Verschiebung zwischen Vollzeit und Teilzeit. Seit Anfang 2024 wächst laut BA ausschließlich die Teilzeitbeschäftigung. Im September arbeiteten 11,03 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Teilzeit, 95.000 mehr als im Vorjahr. Die Vollzeitbeschäftigung sank um 156.000 auf 24,12 Millionen. Die Zahl der Menschen, die ausschließlich einen Minijob haben, ging um 114.000 auf 3,97 Millionen zurück. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der statistischen Erfassung im Juni 1999. Dagegen hatten rund 3,60 Millionen Beschäftigte zusätzlich zu ihrer Hauptbeschäftigung einen Minijob, 46.000 mehr als ein Jahr zuvor.

Konjunkturelles Kurzarbeitergeld wurde im September nach vorläufigen Daten für 113.000 Beschäftigte gezahlt. Das entspricht 0,3 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Es waren 19.000 mehr als im August, aber 68.000 weniger als im September 2025. Zum Vergleich nennt die BA die Jahre 2017 und 2018, in denen im Jahresdurchschnitt rund 25.000 Personen Kurzarbeitergeld erhielten.

Offene Stellen: 646.000 gemeldet, Vakanzzeit bei 154 Tagen

Bei der BA waren im November 646.000 Arbeitsstellen gemeldet. Das waren 8.000 weniger als im Oktober und 23.000 mehr als ein Jahr zuvor. Saisonbereinigt sank der Bestand um 1.000. Im Lauf des Monats wurden 122.000 Stellen neu gemeldet. Von Dezember 2025 bis November 2026 waren es zusammen 1.532.000 Stellen, 75.000 mehr als im Zeitraum davor. Im langjährigen Vergleich ist das nach Einschätzung der BA weiterhin ein niedriges Niveau.

Zugleich dauert es lange, bis eine Stelle besetzt oder abgemeldet ist. Die sogenannte Vakanzzeit, also die Zeit zwischen dem gewünschten Besetzungstermin und der Abmeldung, betrug im Durchschnitt der vergangenen zwölf Monate 154 Tage. Das sind zwei Wochen weniger als im Vorjahreszeitraum, aber rund 60 Tage mehr als zehn Jahre zuvor. 47 Prozent der abgemeldeten Stellen waren länger als drei Monate vakant.

Die BA sieht darin die Schwierigkeit vieler Betriebe, trotz gestiegener Arbeitslosigkeit zeitnah passende Arbeits- und Fachkräfte zu finden. Von einem allgemeinen Fachkräftemangel könne zwar nicht gesprochen werden. Engpässe zeigten sich nach der Fachkräfteengpassanalyse vom Mai 2026 aber vor allem in Pflegeberufen, in medizinischen Berufen sowie in Bau- und Handwerksberufen.

Ausbildungsmarkt: mehr Bewerber, weniger Stellen

Am 1. Oktober begann die sogenannte Nachvermittlung für junge Menschen, die noch bis Dezember 2026 eine Ausbildung beginnen wollen. In diesem Zeitraum waren von Oktober bis November 56.000 Ausbildungsstellen gemeldet, 10.000 oder 15 Prozent weniger als im Vorjahr. Ihnen standen 75.000 gemeldete Bewerberinnen und Bewerber gegenüber, 7.000 oder 11 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

45.000 dieser Bewerberinnen und Bewerber galten im November 2026 als unversorgt: Sie hatten weder einen Ausbildungsplatz noch eine Alternative wie einen weiteren Schulbesuch, ein Praktikum oder ein Studium gefunden. Das sind 5.000 oder 14 Prozent mehr als im November 2025 und 60 Prozent aller gemeldeten Bewerber. Gleichzeitig waren 23.000 betriebliche Ausbildungsstellen noch unbesetzt, 3.000 weniger als ein Jahr zuvor.

Grafik: Headtopics; Quelle: Bundesagentur für Arbeit.

Die BA weist darauf hin, dass der Ausbildungsmarkt im November noch stark in Bewegung ist. Für das neue Berichtsjahr 2026/27 erlaubten die Daten deshalb nur eine erste Abschätzung.

Zwei Quoten: Arbeitslose und Erwerbslose

Neben der Arbeitslosenquote der BA gibt es die Erwerbslosenquote des Statistischen Bundesamtes. Sie folgt dem Konzept der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und beruht auf einer Befragung der Bevölkerung, nicht auf Meldungen bei den Agenturen und Jobcentern. Nach dieser Rechnung waren im Oktober 2026 in Deutschland 1,74 Millionen Menschen erwerbslos, 126.000 oder 7,8 Prozent mehr als im Oktober 2025. Die Erwerbslosenquote lag bei 4,0 Prozent, ein Jahr zuvor waren es 3,6 Prozent. Die BA zählte im selben Monat 2,95 Millionen registrierte Arbeitslose und eine Quote von 6,3 Prozent.

Der Unterschied hat methodische Gründe. Nach dem Sozialgesetzbuch kann arbeitslos sein, wer weniger als 15 Stunden pro Woche arbeitet. Nach dem ILO-Konzept beendet schon eine Stunde Arbeit pro Woche die Erwerbslosigkeit. Die beiden Quoten lassen sich deshalb nicht miteinander verrechnen.

Für den europäischen Vergleich wird die ILO-Quote verwendet. Im September 2026 lag die saisonbereinigte Erwerbslosenquote laut Eurostat in der Eurozone bei 6,5 Prozent und in der Europäischen Union bei 6,2 Prozent. Für Deutschland werden 4,1 Prozent ausgewiesen. Die niedrigste Quote in der EU hatte Tschechien mit 2,8 Prozent, die höchste Finnland mit 11,0 Prozent.

Wie es weitergeht

Die Zahlen für Dezember 2026 erhebt die BA zum Stichtag 14. Dezember. Veröffentlicht werden sie nach dem Kalender der BA-Statistik am Dienstag, 5. Januar 2027. Der Bericht für Januar 2027 ist für Freitag, 29. Januar 2027, angekündigt.

Zu den Daten: Grundlage ist der „Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt, November 2026“ der Statistik der Bundesagentur für Arbeit, veröffentlicht am 27. November 2026. Die Zahlen zur Arbeitslosigkeit und zu den gemeldeten Stellen beziehen sich auf den November 2026 (Stichtag 12. November). Angaben zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung und zur Kurzarbeit beziehen sich auf September 2026, die Zahl der Erwerbstätigen auf Oktober 2026; diese Werte sind vorläufig und hochgerechnet. Die Erwerbslosenzahlen nach dem ILO-Konzept stammen aus der Pressemitteilung Nr. 412 des Statistischen Bundesamtes vom 27. November 2026, die europäischen Vergleichswerte von Eurostat (Datenstand 19. November 2026, zitiert nach dem BA-Bericht). Saisonbereinigte und unbereinigte Werte sind im Text jeweils gekennzeichnet. Die Differenz der Länderquoten ist eine eigene Berechnung von Headtopics. Dieser Text enthält keine Prognosen. Alle Angaben wurden am 28. November 2026 geprüft. Grafiken: Headtopics. Das Titelfoto stammt von Wikimedia Commons.