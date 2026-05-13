2 Deutsche Pokerspieler gewannen 780.000 Euro im Finale der Weekly 10.300 Dollar Event

Eine großartige Vorstellung für zwei deutsche Pokerspieler, die sich für einen Titel bei der Weekly 10.300 Dollar Event bei GGPoker schlossen. Beide Spieler hatten ausgezeichnete Aussichten auf den Sieg, aber es musste bis zum letzten Atemzug gehen.

Ein Titel sollte einfach nicht herausspringen! Mit Sebastian G""""aol und Yannick Schneider schafften es gleich zwei deutsche Poker spieler ins Finale des wöchentlichen 10.300 Dollarauf der Poker -Plattform GG Poker .

Beide hatten eine hervorragende Ausgangsposition, um sich ihren 1. Titel in diesem prestigeträchtigen Turnier zu holen. Zum Schluss wurde es sogar richtig knapp ... G"""""äär, der Ende M""""arch bei der Triton Serie im südkoreanischen Jeju seinen 1.

Titel und 1,2 Mio. Euro gewonnen hatte, musste bereits als Vierter die Koffer packen. Obwohl er als Chipleader in den Tag gestartet war, lief nicht allzu viel zusammen. Als Trostpreis gibt es immerhin 187.000 Euro.

Da wird er das Ergebnis verschmerzen können. Besser lief es hingegen für den zweiten deutschen Spieler am Tisch. Schneider spielte sich im Laufe des Turniers immer weiter nach vorne, setzte sich an der Spitze fest. Erst im Heads-up fand er seinen Meister.

Gegen den portugiesischen Top-Star Pedro Neves war kein Kraut gewachsen. Mit leeren Händen musste aber auch er nicht nach Hause gehen. Schneider sackte 316.000 Euro ein. Wahrscheinlich sein gr""""äster Online-Erfolg.

Richtig gezittert wurde aus deutscher Sicht auch am Sonntag im Fürstentum Monaco. Das deutsche Tech-Genie Samuel Ju spielte sich sensationell ins Finale des 5.300 Euro Main Events. Dann kam es bei 4 verbliebenen Spieler zu seinem persönlichen Drama. Mit einem Zehner Pärchen ging er All-In, Ösi-Star Bernhard Binder ging mit Ass und Dame mit.

Auf dem Flop trifft Ju seinen Drilling, doch Binder macht hinten raus eine Straße. Konsequenz: Platz 4 und 283.000 Euro für den Berliner. Dennoch ein Super-Ergebnis. Poker-Trio gewinnt 780.000 Euro – aber jetzt geht die Action erst richtig los.

Mittwoch startet die Triton Serie in Montenegro. Den Startschuss macht das 200.000 Dollar Invitational-Turnier. Mit Leon Sturm, Christoph Vogelsang, Fedor Holz und Christopher Nguyen sind gleich vier deutsche am Start. Bis zum 28.

Mai wird im Balkan-Staat gezockt, dann geht es zur World Series of Poker nach Las Vegas. Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung". Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht





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