2 Deutsche Pokerspieler gewannen 780.000 Euro im Finale der Weekly 10.300 Dollar Event

Eine großartige Vorstellung für zwei deutsche Pokerspieler, die sich für einen Titel kämpften. Allerdings musste Sebastian G"""""ähl bereits als Vierter das Turnier beenden, während Yannick Schneider auf Erfolgskurs war und sogar den Portugiesen Pedro Neves unterbot. Die Summary mit zwei deutschsprachigen Top-Spielern und Samuel Ju aus Berlin, der sensationell ins Finale gehörte. Aber auch Samuel Ju hatte Glück im Unglück und belegte nur den vierten Platz. Bis zum 28. Mai wird in Montenegro gewettet, bis dahin geht es zur World Series of Poker in Las Vegas.

Ein Titel sollte einfach nicht herausspringen! Mit Sebastian G""""aol und Yannick Schneider schafften es gleich zwei deutsche Pokerspieler ins Finale des wöchentlichen 10.300 Dollarauf der Poker-Plattform GGPoker.

Beide hatten eine hervorragende Ausgangsposition, um sich ihren 1. Titel in diesem prestigeträchtigen Turnier zu holen. Zum Schluss wurde es sogar richtig knapp ... G"""""äär, der Ende M""""arch bei der Triton Serie im südkoreanischen Jeju seinen 1.

Titel und 1,2 Mio. Euro gewonnen hatte, musste bereits als Vierter die Koffer packen. Obwohl er als Chipleader in den Tag gestartet war, lief nicht allzu viel zusammen. Als Trostpreis gibt es immerhin 187.000 Euro.

Da wird er das Ergebnis verschmerzen können. Besser lief es hingegen für den zweiten deutschen Spieler am Tisch. Schneider spielte sich im Laufe des Turniers immer weiter nach vorne, setzte sich an der Spitze fest. Erst im Heads-up fand er seinen Meister.

Gegen den portugiesischen Top-Star Pedro Neves war kein Kraut gewachsen. Mit leeren Händen musste aber auch er nicht nach Hause gehen. Schneider sackte 316.000 Euro ein. Wahrscheinlich sein gr""""äster Online-Erfolg.

Richtig gezittert wurde aus deutscher Sicht auch am Sonntag im Fürstentum Monaco. Das deutsche Tech-Genie Samuel Ju spielte sich sensationell ins Finale des 5.300 Euro Main Events. Dann kam es bei 4 verbliebenen Spieler zu seinem persönlichen Drama. Mit einem Zehner Pärchen ging er All-In, Ösi-Star Bernhard Binder ging mit Ass und Dame mit.

Auf dem Flop trifft Ju seinen Drilling, doch Binder macht hinten raus eine Straße. Konsequenz: Platz 4 und 283.000 Euro für den Berliner. Dennoch ein Super-Ergebnis. Poker-Trio gewinnt 780.000 Euro – aber jetzt geht die Action erst richtig los.

Mittwoch startet die Triton Serie in Montenegro. Den Startschuss macht das 200.000 Dollar Invitational-Turnier. Mit Leon Sturm, Christoph Vogelsang, Fedor Holz und Christopher Nguyen sind gleich vier deutsche am Start. Bis zum 28.

Mai wird im Balkan-Staat gezockt, dann geht es zur World Series of Poker nach Las Vegas. Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung". Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pokerspieler Weekly 10.300 Dollar Event Finale Sebastian G\\\\\Ähl Yannick Schneider Triple Crown Samuel Ju Monte Carlo World Series Of Poker Berlin Monaco

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EQS-AFR: Deutsche Telekom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/ZwischenmitteilungenEQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Telekom AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten Deutsche Telekom AG: Vorabbekanntmachung

Read more »

Champions League: Große Ehre! Deutscher Schiedsrichter pfeift FinaleDaniel Siebert ist Schiedsrichter im Champions-League-Finale in Budapest. Der Deutsche leitet das Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal.

Read more »

EQS-News: Deutsche EuroShop AG: Deutsche EuroShop mit gutem Jahresauftakt und bestätigter PrognoseEQS-News: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis Deutsche EuroShop mit gutem Jahresauftakt und bestätigter Prognose 12.05.2026

Read more »

2 Deutsche Pokerspieler gewannen 780.000 Euro im Finale der Weekly 10.300 Dollar EventEine großartige Vorstellung für zwei deutsche Pokerspieler, die sich für einen Titel bei der Weekly 10.300 Dollar Event bei GGPoker schlossen. Beide Spieler hatten ausgezeichnete Aussichten auf den Sieg, aber es musste bis zum letzten Atemzug gehen.

Read more »