2. Fußball-Bundesliga: Spielplan und Termine 2024/25

Alle Informationen zur 2. Fußball-Bundesliga 2024/25, inklusive Starttermin, Spielplan, Teams und wichtigen Terminen.

Die 2. Fußball -Bundesliga der Herren startete im August in ihre 51. Spielzeit. Wir liefern Ihnen alle Infos rund um Spielplan und Termine der 2. Liga 24/25. Der KSC und Hertha treten auch in der 51. Spielzeit in der 2. Liga an. Auch die 2. Bundesliga startete im Sommer 2024 mit einer neuen Spielzeit - sie trägt die Nummer 51. Wann ging die 2. Liga 24/25 los? Wie sieht der Spielplan aus? Wir liefern Ihnen die wichtigsten Informationen zur Austragung der 2. Bundesliga . Der Start der 2.

Bundesliga 2024/25 war auf Freitag, den 2. August 2024, gelegt. An diesem Tag fand das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga um 18.30 Uhr zwischen Köln und dem HSV im Rheinenergiestadion in Köln statt. Der Spielplan und die Termine für die Saison 2024/25 wurden von der DFL bereits Ende Oktober 2023 veröffentlicht. Nach dem Start der 2. Bundesliga am 2. August 2024 dauert die Spielzeit mit ihren 34 Spieltagen und einer Winterpause bis zum Sonntag, 18. Mai 2025, an. Hier sind die relevanten Termine für die kommende Saison in der Übersicht: 18 Teams spielen 2024/25 in der 2. Liga. Welche sind es? SSV Jahn Regensburg (hat die Relegation zur 2. Bundesliga gegen Wehen Wiesbaden gewonnen). Zwischen den verschiedenen deutschen Fußball-Ligen geht es ähnlich auf und ab wie in den Aufzügen eines großen Bürogebäudes. Hier die Umsteige-Möglichkeiten zur Fahrt nach oben oder in den Keller: Wer in der in der Saison 2024/2025 die Tabelle der 2. Bundesliga anführen wird, bleibt spannend. Hier haben wir noch einmal den Endstand der 2. Bundesliga inklusive der Punktzahl aus der Saison 2023/2024 für Sie





