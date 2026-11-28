Bis kurz vor Schluss sieht alles nach einer Niederlage für Dynamo Dresden gegen den FC St. Pauli aus. Dann gelingt den Gastgebern ein spektakuläres Comeback. Tabellenführer Hertha BSC baut seine Siegesserie aus.

gefeiert. Dynamos Thomas Keller mit einem Foulelfmeter und Kaan İnanoğlu per Abstauber drehten das Spiel.

Zuvor hatte St. Paulis Startelf-Debütant Erik Ahlstrand die Gäste in Führung gebracht. Dresden schloss durch den 2:1-Sieg mit 15 Punkten zu St. Pauli im Tabellenmittelfeld der 2. Fußball-Bundesliga auf.

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St. Pauli hatte im ersten Abschnitt mehr von der Partie und eine Vielzahl guter Chancen. Youssoupha Niang scheiterte mit einem Kopfball an der Latte, den zurückspringenden Ball klärte Friedrich Müller gegen den einschussbereiten Abdoulie Ceesay. Dresdens Ahmet Muhamedbegovic rettete zudem auf der Linie gegen einen Hacken-Ableger von Arkadiusz Pyrka. Von den Gastgebern kam relativ wenig, weil die sich bietenden Kontergelegenheiten zu unsauber vorgetragen wurden. Die beste Dresdner Chance hatte Robert Wagner , der per Flugkopfball nur die Latte traf.