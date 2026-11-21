Wolfsburg und Hannover feiern Siege in der 2. Liga, während Nürnberg überraschend verliert. Ein Überblick über die dramatischen Spiele mit Toren und Schlüsselmomenten.

Am Samstagmittag lieferte die deutsche 2. Liga ein Programm voller Spannung und unvorhergsehbarer Wendungen. Drei Vereine prägten den Spieltag mit unterschiedlichen Verläufen, wobei die Ergebnisse zwischen klaren Erfolgen und bitteren Rückschlägen schwankten. Die Wölfe aus Niedersachsen feierten eine Rückkehr zur Gewinnspirale, während die Stadt der Niedersachsen im Norden selbst eine dramatische Szene schrieb. Im Süden hingegen wurde ein erwarteter Erfolg zur Enttäuschung.

Wolfsburg besiegt Kiel mit Hilfe der Defensive

Der VfL Wolfsburg holte nach der Niederlage bei Hertha BSC die ersten drei Punkte zurück, indem er den Tabellenletzten Holstein Kiel mit 3:0 besiegte. Für den neuen Kieler Cheftrainer Mitch Kniat endete sein Debüt punktlos, obwohl er vor dem Spiel große Vorfreude und positive Eindrücke geäußert hatte. Er hatte sein erstes Auswärtsspiel als Nachfolger des entlassenen Tim Walter als große Herausforderung bezeichnet, doch das Spiel entwickelte sich für seine Mannschaft negativ.

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Wolfsburg startete stark und ließ durch Reese in der 15. Minute sowie Glatzel in der 17. Minute zwei klare Chancen ungenutzt. Kiel hielt das Spiel zunächst offen, als Balzi den Ball in der 25. Minute an die Latte hammer, aber keine Führung zustande kam. In der zweiten Halbzeit kehrte sich das Blatt jedoch, als Holstein durch eigene Fehler in Schwierigkeiten geriet. Eine Ecke von Bernhardsson führte dazu, dass Keeper Weiner den Ball ins eigene Tor rollen ließ, was zum 1:0 für die Gäste führte.

Der VfL nutzte die entstandene Lücke effizient. Zecs misslungene Kopfball-Rückgabe bereitete die zweite Chance vor, wobei Shiogai zunächst an Weiner scheiterte. Hornby verwertete die Folge und zum 2:0 (67.). Auch beim 3:0 nach einer Reese-Ecke in der 77. Minute agierte Weiner unsicher. Der klare Sieg half Wolfsburg, sich nach dem Rückschlag bei Hertha wieder zu stabilisieren.

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Hannover 96 gewinnt in der Nachspielzeit gegen Fürth

Hannover 96 feierte unter Trainer Sandro Wagner einen knappen 2:1-Heimsieg gegen SpVgg Greuther Fürth, der erst in der überzähligen Spielzeit entschieden wurde. Das Team sicherte sich damit nach dem 2:1 gegen Dresden den nächsten Heimsieg. Fürth musste auf seinen verletzten Top-Torjäger Klaus verzichten, der in dieser Saison sieben Tore erzielt hatte. Trotz dieser Abwesenheit ging die Gastmannschaft durch Pohlmann in der 34. Minute nach einer Ecke in Führung.

Die Reaktion der Hannover-Fans war deutlich negativ, und es gab ein heftiges Pfeifkonzert zur Pause. Dieses wurde jedoch als Weckruf interpretiert. In der 57. Minute glich Thórdarson aus kurzer Distanz zum 1:1 aus. Das Stadion explodierte dann in der 90.+2. Minute, als Taibi aus der Distanz abdrückte und die Kugel ins Netz hämmerte. Spieler, Fans und Trainer Wagner feierten den spätem Erfolg ausgelassen, da Fürth-Trainer Heiko Vogel anlässlich seines 51. Geburtstags keine Gegenwehr leisten konnte.

Nürnberg erleidet unerwartete Niederlage gegen Braunschweig

Der 1. FC Nürnberg kassierte im Vergleich zu den anderen Partien einen bitteren Rückschlag, als man überraschend mit 1:2 bei Eintracht Braunschweig verlor. Statt des dritten Sieges in Serie sah sich die Mannschaft von Trainer Miro Klose mit einer unerwarteten Pleite konfrontiert. Zunächst sah alles nach einem Plan aus, als Justvan in der 10. Minute die Führung erzielte. Braunschweig jubelte kurz darauf über einen Ausgleichstreffer, doch dieser wurde in der 16. Minute aufgrund von Abseits von Ehlers nicht anerkannt.

In der zweiten Halbzeit kippte das Spiel komplett. In der 61. Minute sorgte ein unglückliches Eigentor von Fernandez für den 1:1-Ausgleich für Nürnberg. Doch die Überraschung sollte noch folgen. In der 83. Minute traf Sturm für Braunschweig und bescherte der Eintracht drei wichtige Punkte. Für Nürnberg endete der Nachmittag ohne den erhofften Punktgewinn, da man die Führung nicht halten konnte.

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Zusammenfassung der tagesaktuellen Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen die Heterogenität der 2. Liga. Während Wolfsburg und Hannover ihre Heimspiele bzw. Auswärtsspiele für sich entschieden, musste Nürnberg eine enttäuschende Niederlage hinnehmen. Die Spiele waren geprägt von individuellen Fehlern, späten Toren und taktischen Umbrüchen. Trainer Mitch Kniat steht nach seinem Debüt unter Druck, während Sandro Wagner und Miro Klose mit unterschiedlichen Ergebnissen aus ihren Partien gehen. Die Tabelle bleibt durch diese Ergebnisse dynamisch, da alle Vereine um ihre Positionen kämpfen.