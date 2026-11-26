Die Stealers bauen ihren Jugendplatz in Niendorf aus. Was der Gewinn für Kinder und Familien möglich macht.

Thorsten Rathje, der Vorstandssprecher der Hamburger Volksbank, freut sich mit Nachwuchsspielern und Trainern der Hamburg Stealers auf dem Jackie Robinson Ballpark in Niendorf. Der erfolgreiche Baseball-Nachwuchs der Hamburg Stealers bekommt mit 20.000 Euro Gewinn eine neue Spielerbank.

Ein Schlag, ein kurzer Moment der Spannung – und schon sprinten die Kinder über das Baseballfeld. Wenn bei den Hamburg Stealers in Niendorf trainiert wird, sind Schnelligkeit, Geschick und Teamgeist gefragt. Der Baseballverein hat sich vor allem der Nachwuchsarbeit verschrieben: Rund 80 Kinder spielen inzwischen in sieben Jugendteams. Doch für sie fehlen auf dem Trainingsgelände wichtige Voraussetzungen.

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Das wird sich nun ändern. Denn als einer von drei Gewinnern der AktionSeit 1985 gibt es den Baseballclub Hamburg Stealers e. V. in Hamburg. Besonders am Herzen liegt dem ehrenamtlich getragenen Verein die Entwicklung seiner jungen Spielerinnen und Spieler.