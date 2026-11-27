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Die Ukraine wirft Russland neue gezielte Angriffe auf wichtige Umspannwerke und Verteilungsnetze vor.

"Infolge dieser Angriffe sind seit heute Morgen einige Verbraucher in den Regionen Dnipropetrowsk, Saporischschja, Kirowohrad, Sumy, Charkiw und Cherson ohne Strom", schreibt das Energieministerium auf Telegram. Fehlender Strom ist mancherorts nicht das einzige Problem. In der ostukrainischen Stadt Isjum ist die zentrale Wasserversorgung eingeschränkt. Grund dafür sei die instabile Stromversorgung, erklärt die Militärverwaltung der Stadt auf Telegram.

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Zwischen 6 und 9 Uhr und 18 und 21 Uhr soll das Wasser fließen. In der Ukraine gelten aktuell mehr als 117.000 Menschen als unter besonderen Umständen vermisste Personen, teilt der Beauftragte des einheitlichen Registers der Ukraine in einer Stellungnahme mit.