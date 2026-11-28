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In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind bei neuen massiven russischen Angriffen nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko eine Frau getötet und vier Menschen verletzt worden.

Unter den Verletzten sei auch ein fünf Jahre alter Junge, der in ein Krankenhaus gebracht worden sei, teilt Klitschko bei Telegram mit. Demnach wurde auch kritische Infrastruktur getroffen. Details nannte Klitschko nicht. Trümmer einer abgeschossenen Drohne seien auf das Gelände eines Kindergartens gefallen.

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Beschädigt worden seien zudem ein Wohnhaus und ein Verwaltungsgebäude, so Klitschko. Er warnte vor möglichen Ausfällen bei der Strom- und Wasserversorgung. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weitet die Militärzensur aus. Mit einem Erlass über ein Verbot für Medien, über Schäden an der kritischen Infrastruktur zu berichten, werden die wegen des Krieges geltenden Zensurbestimmungen noch einmal verschärft.