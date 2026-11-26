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Die Internationale Atomenergiebehörde spricht nach eigenen Angaben mit Russland und der Ukraine über eine neunte Feuerpause rund um das Kernkraftwerk Saporischschja. Die externe Stromversorgung der Anlage sei wegen Kampfhandlungen erneut ausgefallen, heißt es.

Das Kraftwerk greife nun für wichtige Sicherheitsfunktionen auf Notstromaggregate zurück. Der Leiter der Militärverwaltung von Saporischschja berichtet auf Telegram von russischen Angriffen. Russland habe die Großstadt am Abend angegriffen. Dabei seien ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden.

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Unter Verweis auf eine "erhöhte Bedrohung" haben die britischen Streitkräfte tausende Veteranen angeschrieben.