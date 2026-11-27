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Wenige Tage vor der angekündigten Schließung der Grenzübergänge zwischen Estland und Russland machen sich in St. Petersburg letzte Passagierbusse auf den Weg in die estnische Hauptstadt Tallinn.

Estland hat angekündigt, ab dem 1. Dezember alle Straßengrenzübergänge zu Russland zu schließen, und begründet dies mit Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit. Hintergrund ist eine Reihe von mutmaßlichen Sabotageakten mit Verbindungen zu Russland, darunter ein versuchter Brandanschlag auf das estnische Verteidigungsunternehmen Threod Systems.

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"Die Schließung würde dazu beitragen, die allgemeine Sicherheitslage zu verbessern und Russlands Möglichkeiten zur Organisation weiterer Anschläge einzuschränken", sagte der estnische Innenminister Igor Taro. "Russische Sicherheitsdienste schüchtern unsere Bürger ein, die unsere Grenzkontrollstellen passieren, und versuchen, sie zu rekrutieren. Das können wir nicht länger tolerieren.