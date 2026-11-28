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Der Vorsitzende des Bundestag-Verteidigungsausschusses, Thomas Röwekamp, sieht Warnungen der Bundesregierung kritisch, die Ukraine solle ihren Abwehrkampf gegen Russland nicht auf die Ostsee oder das Mittelmeer ausweiten.

Wer Kiew "öffentlich zur Zurückhaltung mahnt, sendet das falsche Signal und läuft Gefahr, dem Aggressor einen Schutzraum für seine Kriegslogistik zu eröffnen", sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Außenminister Johann Wadephul von der CDU und Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD hatten vor einer Ausweitung des Kriegs gewarnt, nachdem sich die Ukraine zu Drohnenangriffen auf einen russischen Frachter im Finnischen Meerbusen und auf eine Korvette und einen Frachter im Mittelmeer bekannt hatte.

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In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind bei neuen massiven russischen Angriffen nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko eine Frau getötet und vier Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten sei auch ein fünf Jahre alter Junge, der in ein Krankenhaus gebracht worden sei, teilt Klitschko bei Telegram mit. Demnach wurde auch kritische Infrastruktur getroffen. Details nannte Klitschko nicht.