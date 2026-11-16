20. Energiesparmesse Neuburg: Wärmepumpen und Sanierung im Fokus

Die 20. Energiesparmesse in der Audi Driving Experience Neuburg präsentierte Lösungen für Heizung, Dämmung und Eigenstrom. Bürgermeister Schoder und Landrat Mack unterstrichen die Bedeutung des Angebots.

Die zwanzigste Ausgabe der Energiesparmesse fand am vergangenen Wochenende in der Audi Driving Experience in Neuburg statt. Diese Veranstaltung findet im jährlichen Wechsel in Schrobenhausen und Neuburg statt und bot Besuchern umfassende Informationen zu energetischen Sanierungen und modernen Heiztechniken. Die zweitägige Messe richtete sich an Eigentümer, die ihre bestehenden Systeme wie Ölheizungen ersetzen oder ihre Energieeffizienz steigern möchten.

Heizungsaustausch und Dämmberatung vor Ort

Martin Kappelmaier aus Gachenbach nutzte den gesamten Samstag für seine Beratungen, da er die Komplettsanierung eines geerbten Einfamilienhauses plant. Er informierte sich über die richtige Dämmung für das Dach, um wenig Platz im Obergeschoss zu verlieren, und suchte nach einer sinnvollen Heizung für Fenster und Fassadendämmung. Kappelmaier schätzt den Verein Energie-Effizient-Einsetzen für seine Qualität und Ehrlichkeit, weshalb er sich Kostenvoranschläge von regionalen Handwerkern erstellen lässt, die sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben haben.

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Ein weiteres Schwerpunkthema der Messe war die Frage, welche Heizung einen alten Ölbrenner ersetzen soll. Reinhard Schloderer aus Bergheim steht vor dieser Entscheidung, da seine Ölheizung, die bisher gute Dienste geleistet hat, inzwischen 33 Jahre alt ist. Der aktuelle Heizölpreis von rund 3000 Litern pro Jahr war für den Bergheimer der Auslöser, die Energiesparmesse zu besuchen und eine Wärmepumpe zu installieren. Schloderer benötigt eine Luftwärmepumpe, die das Haus mit den bestehenden normalen Heizkörpern warm bekommen kann, da eine Fußbodenheizung den baulichen Rahmen sprengen würde.

Eigenstromnutzung und Photovoltaik-Integration

Neben der Heizung standen Fragen zur Stromerzeugung im Fokus. Reinhard Schloderer verfügt bereits über eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und plant, einen Speicher einzubauen, sobald sein Einspeisevertrag in etwa drei Jahren ausläuft. Parallel dazu soll ein E-Auto in seinen Fuhrpark aufgenommen werden, um die Selbstnutzung des Eigenstroms weiter zu optimieren. Die Messe bot Antworten darauf, wie man möglichst viel selbst erzeugten Solarstrom nutzen und damit Kosten sparen kann.

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Auch Jürgen Mayer und Rita Manna aus Neuburg nutzten den Besuch, um ihre Energieversorgung zu klären. Das Paar ist erst kürzlich in ein Reihenhaus eingezogen, das die Wärme über ein Fernwärmenetz aus der Sudetenlandstraße erhält. Das Wasser wird dort mithilfe von Strom in einem Boiler erhitzt. Die beiden stehen vor der Entscheidung, ob sie einen stärkeren Stromanschluss von den Stadtwerken Neustadt beantragen oder eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach installieren möchten, um unabhängiger zu werden.

Unterstützung durch Politik und Verwaltung

Die Bedeutung der Veranstaltung betonen auch Neuburgs Oberbürgermeister Gerhard Schoder und Landrat Thomas Mack. Bei der Eröffnung hoben sie das breite Angebot hervor, das einen umfassenden Überblick über energetisch sinnvolle Baumaßnahmen ermöglicht. Schoder verwies dabei speziell auf das Fernwärmeprojekt der Neuburger Stadtwerke und die umfangreichen Fördermaßnahmen der Stadt, die im Netz oder bei der Stabsstelle Umwelt und Agenda 21 abrufbar sind.

Landrat Thomas Mack erinnerte an die Kooperation des Landkreises mit dem Verein Energie-Effizient-Einsetzen und dem Verbraucherservice Bayern. Er appellierte an die Besucher, das umfangreiche Beratungsangebot in Anspruch zu nehmen. Die Kooperation sorgt dafür, dass Fachbetriebe und Verbraucher direkt zusammenfinden, was die Planung von Sanierungsmaßnahmen erheblich erleichtert und Transparenz bei den Kosten schafft.