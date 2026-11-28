Hohe Erwartungen, viel Verantwortung, dazu die Rückennummer 10 von Lukas Podolski: Für Saïd El Mala ist das kein Problem. Der Shootingstar sieht sich trotz seiner 20 Jahre als Führungsspieler und erklärt, woher das kommt.

Shootingstar Saïd El Mala geht beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln trotz seines jungen Alters gern voran. »Ich will Verantwortung übernehmen, auch wenn ich nicht der Älteste bin.

Der Trainer sagt mir auch immer wieder, dass ich genau das tun soll. Ich versuche, mit meinem Spiel die Mannschaft mitzuziehen«, sagte der 20-Jährige dem Fußballmagazin » Er sei »auf jeden Fall« eine Führungspersönlichkeit. »Ich glaube, dass es auch viel damit zu tun hat, dass ich früher immer nur mit Älteren abgehangen habe.

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Ich hatte nie jüngere Freunde und fühle mich auch ehrlich gesagt nicht wie 20, sondern ein bisschen älter im Kopf«, sagte El Mala.komme »noch mal extra Verantwortung dazu. Ich bin bereit, diese anzunehmen, und glaube, dass man das auch sieht«, so El Mala. Er spüre hohe Erwartungen. »Aber es tut mir gut.