Anfang November feierte die Neue Hauptsynagoge in München 20-jähriges Bestehen. Unser Kolumnist wünscht sich ein friedliches Zusammenkommen.

hristian Specht, Jahrgang 1969, ist politisch engagiert und setzt sich für mehr Mitwirkungsmöglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigung in den Medien ein. Seit 2017 ist er der erste Mensch mit Beeinträchtigung im Vorstand der Lebenshilfe.

Er hat ein Büro in der taz und zeichnet regelmäßig den „Specht der Woche“. Auf diesem Bild sieht man eine Synagoge in München. Neulich habe ich dazu einen Beitrag im Fernsehen gesehen, zum Volkstrauertag. Da wurde das Bestehen der Synagoge gefeiert.

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Das war nämlich Anfang November. Ich fand es krass, wie viel Überwachung sie da haben. Poller, Kameras, Zaun, Polizei. Ich war schon im Frühjahr in Berlin in einer Synagoge.