20 Jahre YouTube: Vom Zoo-Video zum globalen Phänomen

Die Geschichte von YouTube, vom ersten Video im Jahr 2005 bis zum heutigen globalen Phänomen, mit einem Fokus auf die deutsche Entwicklung der Plattform und ihrer Einflussnahme auf das Medienverhalten.

YouTube's Geschichte begann mit einem 19-sekündigen Video. Am 23. April 2005 lade Jawed Karim das Video 'Me at the zoo' hoch - das erste Video, das jemals auf YouTube hochgeladen wurde. 'Das Coole an diesen Elefanten ist, dass sie wirklich, wirklich, wirklich lange Rüssel haben', sagte er in die Kamera vor dem Elefantenhaus im San Diego Zoo. Das Video erlangte schnell Kultstatus, denn es markierte den Beginn einer der wichtigsten Internetplattformen der Welt.

YouTube wurde bereits zwei Monate zuvor, am Valentinstag 2005, gegründet. Die Gründer waren Chad Hurley, Steve Chen und Jawed Karim, ehemalige PayPal-Mitarbeiter. Die Idee war simpel: Sie wollten einen Ort schaffen, an dem jeder einfach Videos hochladen und teilen konnte. Angeblich waren die Gründer auch von der Schwierigkeit beeinflusst, Online-Videos vom 'Nipplegate'-Unfall von Janet Jackson am Super Bowl 2004 zu finden.YouTube wurde schnell zum Thema in der Tech-Branche. Im November 2006, nur zwei Jahre nach der Gründung, kaufte Google YouTube für 1,65 Milliarden US-Dollar. Der Kaufpreis war für ein so junges Start-up enorm und sorgte international für Schlagzeilen. Noch heute befindet sich YouTube in den Händen von Google. Im Jahr 2007 folgte eine weitere Neuerung, die bis heute besteht: die Einführung des YouTube-Partnerprogramms. Erstmals konnten ausgewählte Videoproduzenten durch Werbung in ihren Videos Geld verdienen. Es war die Geburtsstunde einer neuen Berufsgruppe - YouTuber, die ersten Berufs-Influencer.Mit dem Wachstum der Plattform veränderte sich auch die Art der Inhalte. Waren es anfangs meist amateurhafte Clips, entwickelte sich YouTube zunehmend zur professionellen Content-Plattform. Ein Meilenstein war der K-Pop-Hit 'Gangnam Style', der 2012 als erstes Video überhaupt die Marke von einer Milliarde Aufrufen knackte. Die Plattform wurde nicht nur zur Heimat für Medienmarken und viele verschiedene Formate, sondern mit der Zeit auch zur zweitgrößten Suchmaschine der Welt, gleich nach Google selbst. Auch in Deutschland wurde YouTube früh zum Thema, insbesondere für junge Menschen. Die deutsche YouTube-Geschichte begann mit Pionieren wie Kathrin Fricke aka Coldmirror, die ab 2006 mit humorvollen Harry-Potter-Synchronisationen eine treue Fangemeinde aufbaute. Y-Titty wurde 2011 der erste deutsche Kanal mit über einer Million Abonnenten, und der Let's-Player Gronkh machte ab 2010 das Genre Videospiel-Videos salonfähig. Es folgten weitere Videogenren wie von den Beauty- und Lifestyle-Influencern Bibi's Beauty Palace und Dagi Bee um 2014/15, sowie politische Stimmen wie LeFloid und Rezo. Der lange Streit mit der GEMA, der erst 2016 beigelegt wurde, war dabei eine deutsche Besonderheit - jahrelang waren viele Musikvideos hierzulande gesperrt.Nach 20 Jahren hat YouTube das Mediennutzungsverhalten grundlegend verändert. Aus der Vision dreier Entwickler wurde ein globales Phänomen, das Karrieren ermöglicht, Debatten prägt und Menschen weltweit verbindet. Die Plattform ist längst mehr als nur ein Videoarchiv - sie ist Karrieresprungbrett, politisches Forum und Kulturarchiv zugleich.





YOUTUBE GESCHICHTE VIDEO GOOGLE INFLUENCER KULTUR POLITIK DEUTSCHLAND

